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Россияне вынуждены полагаться на плохо организованные временные формирования – ISW

"Украинская правда"Среда, 30 ноября 2022, 05:56
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские оккупанты вынуждены полагаться на плохо подготовленные и организованные временные формирования после того, как им фактически пришлось отказаться от концепции батальонно-тактических групп.

Источник: ISW

Детали: В отчете института за 29 ноября указывается, что министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы, вероятно, прекратили развертывание батальонно-тактических групп в последние три месяца, поскольку такие группы показали свою неэффективность в боях в Украине.

По оценкам ISW, начиная с апреля, российские батальонно-тактические группы деградировали после неудачных наступательных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск. В институте отметили, что дальнейшие усилия по реконструкции этих БТГ для восстановления их боевой мощи потерпели неудачу.

После неудач, говорится в сообщении ISW, российские войска, вероятно, бросили свои оставшиеся силы и новый личный состав, включая мобилизованных, в плохо подготовленные, оснащенные и организованные временные формирования с низким моральным духом и дисциплиной.

Аналитики ISW считают, что способ, которым российские военные сформировали новые структуры путем расформирования доктринальных батальонов, полков и бригад, вероятно, лишили россиян возможности вернуться к концепции БТГ, а потому теперь российские оккупанты вынуждены полагаться на временные формирования, в которые привлекаются мобилизованные.

Основные выводы ISW:

ВИДЕО ДНЯ
  • Российские войска достигли незначительных успехов в районе Бахмута 29 ноября, но вряд ли они продвинулись вперед с той скоростью, о которой заявляют российские источники.
  • Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы, вероятно, прекратили развертывание батальонных тактических групп в течение последних трех месяцев, что подтверждает предварительные оценки ISW.
  • Украинские войска продолжали контрнаступательные операции вокруг Сватово и Кременной.
  • Оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки к западу от Кременной с целью восстановления утраченных позиций.
  • Российские войска проводили наземные обстрелы вблизи Северска и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.
  • Россияне продолжали укреплять оборонительные позиции на востоке Херсонской области, в то время как украинские войска продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге Украины.
  • Оккупанты продолжали бороться с устаревшей техникой и нехваткой собственных кадров на фоне официальных действий, свидетельствующих о вероятной второй волне мобилизации.
  • Независимое расследование выявило, что Россия, возможно, перевезла тысячи украинских заключенных в РФ после вывода войск с западного берега Херсонской области.

Темы: войнаРосcияоккупация
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