Россияне вынуждены полагаться на плохо организованные временные формирования – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские оккупанты вынуждены полагаться на плохо подготовленные и организованные временные формирования после того, как им фактически пришлось отказаться от концепции батальонно-тактических групп.
Источник: ISW
Детали: В отчете института за 29 ноября указывается, что министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы, вероятно, прекратили развертывание батальонно-тактических групп в последние три месяца, поскольку такие группы показали свою неэффективность в боях в Украине.
По оценкам ISW, начиная с апреля, российские батальонно-тактические группы деградировали после неудачных наступательных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск. В институте отметили, что дальнейшие усилия по реконструкции этих БТГ для восстановления их боевой мощи потерпели неудачу.
После неудач, говорится в сообщении ISW, российские войска, вероятно, бросили свои оставшиеся силы и новый личный состав, включая мобилизованных, в плохо подготовленные, оснащенные и организованные временные формирования с низким моральным духом и дисциплиной.
Аналитики ISW считают, что способ, которым российские военные сформировали новые структуры путем расформирования доктринальных батальонов, полков и бригад, вероятно, лишили россиян возможности вернуться к концепции БТГ, а потому теперь российские оккупанты вынуждены полагаться на временные формирования, в которые привлекаются мобилизованные.
Основные выводы ISW:
- Российские войска достигли незначительных успехов в районе Бахмута 29 ноября, но вряд ли они продвинулись вперед с той скоростью, о которой заявляют российские источники.
- Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы, вероятно, прекратили развертывание батальонных тактических групп в течение последних трех месяцев, что подтверждает предварительные оценки ISW.
- Украинские войска продолжали контрнаступательные операции вокруг Сватово и Кременной.
- Оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки к западу от Кременной с целью восстановления утраченных позиций.
- Российские войска проводили наземные обстрелы вблизи Северска и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.
- Россияне продолжали укреплять оборонительные позиции на востоке Херсонской области, в то время как украинские войска продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге Украины.
- Оккупанты продолжали бороться с устаревшей техникой и нехваткой собственных кадров на фоне официальных действий, свидетельствующих о вероятной второй волне мобилизации.
- Независимое расследование выявило, что Россия, возможно, перевезла тысячи украинских заключенных в РФ после вывода войск с западного берега Херсонской области.