Россияне вынуждены полагаться на плохо организованные временные формирования – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) утверждают, что российские оккупанты вынуждены полагаться на плохо подготовленные и организованные временные формирования после того, как им фактически пришлось отказаться от концепции батальонно-тактических групп.

Источник: ISW

Детали: В отчете института за 29 ноября указывается, что министерство обороны Великобритании сообщило, что российские силы, вероятно, прекратили развертывание батальонно-тактических групп в последние три месяца, поскольку такие группы показали свою неэффективность в боях в Украине.

По оценкам ISW, начиная с апреля, российские батальонно-тактические группы деградировали после неудачных наступательных операций, включая атаки на Киев, Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск. В институте отметили, что дальнейшие усилия по реконструкции этих БТГ для восстановления их боевой мощи потерпели неудачу.

После неудач, говорится в сообщении ISW, российские войска, вероятно, бросили свои оставшиеся силы и новый личный состав, включая мобилизованных, в плохо подготовленные, оснащенные и организованные временные формирования с низким моральным духом и дисциплиной.

Аналитики ISW считают, что способ, которым российские военные сформировали новые структуры путем расформирования доктринальных батальонов, полков и бригад, вероятно, лишили россиян возможности вернуться к концепции БТГ, а потому теперь российские оккупанты вынуждены полагаться на временные формирования, в которые привлекаются мобилизованные.

Основные выводы ISW:

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