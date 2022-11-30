Шойгу запевняє, що з мобілізованих росіян уже створили 8 тисяч екіпажів

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу переконує, що з 300 тисяч росіян, яких мобілізували на війну проти України, вже створили 8 тисяч екіпажів різних військ.

Джерело: Шойгу, чиї слова передає "РИА Новости"

Пряма мова: "Понад 300 тис. резервістів, призваних за частковою мобілізацією, пройшли навчання за 2 місяці, їх готували на більш ніж 100 полігонах у Росії та Білорусії, було задіяно 3 тис. інструкторів".

Деталі: За словами міністра, у навчальних центрах підготовлено понад 8 тисяч екіпажів танків і бронемашин, розрахунків артилерії, ППО, безпілотників і радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо: У Росії та на тимчасово окупованих територіях України готується нова хвиля прихованої мобілізації.