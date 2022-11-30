Шойгу уверяет, что из мобилизованных россиян уже создали 8 тысяч экипажей

Министр обороны России Сергей Шойгу утверждает, что из 300 тысяч россиян, которых мобилизовали на войну против Украины, уже создали 8 тысяч экипажей различных войск.

Источник: Шойгу, чьи слова передает "РИА Новости"

Прямая речь: "Более 300 тыс. резервистов, призванных по частичной мобилизации, прошли обучение за 2 месяца, их готовили на более чем 100 полигонах в России и Белоруссии, были задействованы 3 тыс. инструкторов".

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Детали: По словам министра, в учебных центрах подготовлены более 8 тысяч экипажей танков и бронемашин, расчетов артиллерии, ПВО, беспилотников и радиоэлектронной борьбы.

Напомним: В России и на временно оккупированных территориях Украины готовится новая волна скрытой мобилизации.