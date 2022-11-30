Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шойгу зібрався капітально розвивати ядерні сили

Ірина БалачукСереда, 30 листопада 2022, 11:38
Шойгу зібрався капітально розвивати ядерні сили
Сергій Шойгу. Фото РИА Новости

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його відомство у 2023 році буде капітально розбудовувати ядерні сили РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Шойгу: "Наступного року особливу увагу приділимо капітальній розбудові в інтересах ядерних сил".

Реклама:

Деталі: Він також додав, що збройні сили Росії під час спеціальної військової операції (так у Росії називають війну з Україною – ред.) тестують нові способи застосування ракетних військ і артилерії.

За словами Шойгу, насамперед це стосується використання "розвідувально-ударних вогневих комплексів, що включають в себе безпілотні літальні апарати, а також сучасні та перспективні зразки озброєння".

Російський міністр оборони зазначив, що з урахуванням досвіду війни в Україні "вдосконалюється і контрбатарейна боротьба як одне з основних завдань вогневого ураження противника".

ВІДЕО ДНЯ

За словами Шойгу, до її виконання залучено далекобійні реактивні артилерійські системи "Торнадо-С" і артилерійські системи великої потужності "Малка" – вони нібито ефективно уражають "іноземні реактивні та артилерійські системи".

Глава Міноборони РФ також запропонував застосовувати на війні в Україні "перспективні озброєння".

Читайте також: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв 

Передісторія: 

Теми: Росіявійнаядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Росія
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
У Кремлі заявили, що нікого не допустять до розслідування смерті Пригожина
"12 тисяч бійців, озброєні дельфінами і кротами, штурмували берег Криму": ССО потролили Міноборони РФ
Останні новини
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: