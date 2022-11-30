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Шойгу зібрався капітально розвивати ядерні сили

Ірина БалачукСереда, 30 листопада 2022, 12:38
Сергій Шойгу. Фото РИА Новости

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його відомство у 2023 році буде капітально розбудовувати ядерні сили РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Шойгу: "Наступного року особливу увагу приділимо капітальній розбудові в інтересах ядерних сил".

Деталі: Він також додав, що збройні сили Росії під час спеціальної військової операції (так у Росії називають війну з Україною – ред.) тестують нові способи застосування ракетних військ і артилерії.

За словами Шойгу, насамперед це стосується використання "розвідувально-ударних вогневих комплексів, що включають в себе безпілотні літальні апарати, а також сучасні та перспективні зразки озброєння".

Російський міністр оборони зазначив, що з урахуванням досвіду війни в Україні "вдосконалюється і контрбатарейна боротьба як одне з основних завдань вогневого ураження противника".

За словами Шойгу, до її виконання залучено далекобійні реактивні артилерійські системи "Торнадо-С" і артилерійські системи великої потужності "Малка" – вони нібито ефективно уражають "іноземні реактивні та артилерійські системи".

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Глава Міноборони РФ також запропонував застосовувати на війні в Україні "перспективні озброєння".

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Теми: Росіявійнаядерна зброя
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