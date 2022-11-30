Шойгу зібрався капітально розвивати ядерні сили
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його відомство у 2023 році буде капітально розбудовувати ядерні сили РФ.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"
Пряма мова Шойгу: "Наступного року особливу увагу приділимо капітальній розбудові в інтересах ядерних сил".
Деталі: Він також додав, що збройні сили Росії під час спеціальної військової операції (так у Росії називають війну з Україною – ред.) тестують нові способи застосування ракетних військ і артилерії.
За словами Шойгу, насамперед це стосується використання "розвідувально-ударних вогневих комплексів, що включають в себе безпілотні літальні апарати, а також сучасні та перспективні зразки озброєння".
Російський міністр оборони зазначив, що з урахуванням досвіду війни в Україні "вдосконалюється і контрбатарейна боротьба як одне з основних завдань вогневого ураження противника".
За словами Шойгу, до її виконання залучено далекобійні реактивні артилерійські системи "Торнадо-С" і артилерійські системи великої потужності "Малка" – вони нібито ефективно уражають "іноземні реактивні та артилерійські системи".
Глава Міноборони РФ також запропонував застосовувати на війні в Україні "перспективні озброєння".
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Передісторія:
- Після оголошення часткової мобілізації в РФ Путін знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї.
- На думку сенатора США, республіканця Джима Ріша, переростання війни РФ проти України у ядерну війну малоймовірне і Кремль не наважиться застосувати ядерну зброю.