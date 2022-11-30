Шойгу собрался капитально развивать ядерные силы
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его ведомство в 2023 году будет капитально развивать ядерные силы РФ.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Прямая речь Шойгу: "В следующем году особое внимание уделим капитальному строительству в интересах ядерных сил".
Детали: Он также добавил, что вооруженные силы России в ходе специальной военной операции (так в России называют войну с Украиной – ред.) тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии.
По словам Шойгу, прежде всего это касается использования "разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения"
Российский министр обороны отметил, что с учетом опыта войны в Украине "совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника".
По словам Шойгу, к ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка" – они якобы эффективно поражают "иностранные реактивные и артиллерийские системы".
Глава Минобороны РФ также предложил применять на войне в Украине "перспективные вооружения".
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Предыстория:
- После объявления частичной мобилизации в РФ Путин снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия.
- По мнению сенатора США, республиканца Джима Риша, перерастание войны РФ против Украины в ядерную маловероятно и Кремль не решится применить ядерное оружие.