Шойгу собрался капитально развивать ядерные силы

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что его ведомство в 2023 году будет капитально развивать ядерные силы РФ.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Шойгу: "В следующем году особое внимание уделим капитальному строительству в интересах ядерных сил".

Детали: Он также добавил, что вооруженные силы России в ходе специальной военной операции (так в России называют войну с Украиной – ред.) тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии.

По словам Шойгу, прежде всего это касается использования "разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения"

Российский министр обороны отметил, что с учетом опыта войны в Украине "совершенствуется и контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника".

По словам Шойгу, к ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы "Торнадо-С" и артиллерийские системы большой мощности "Малка" – они якобы эффективно поражают "иностранные реактивные и артиллерийские системы".

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Глава Минобороны РФ также предложил применять на войне в Украине "перспективные вооружения".

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