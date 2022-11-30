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Росіяни не можуть просунутися на Донеччині – ОВА

Тетяна ЛозовенкоСереда, 30 листопада 2022, 12:39
Донецька область, скрін з мапи deepstate

Російські військові не можуть здобути успіхів і просунутися на Донеччині. 

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко на брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 30 листопада 

Пряма мова: "Ситуація на Донеччині є складною, однак контрольованою. Ворог своїми наступальними діями, завдяки нашим мужнім захисникам, не може просунутись і здобути успіхів".

Деталі: Кириленко повідомив, що всього з початку повномасштабного вторгнення окупанта на Донеччині загинуло 1 235 людей, 2 663 особи зазнали поранень. Він наголосив, що на території всієї області немає жодного безпечного місця.

Що цьому передувало: 18 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що на Донеччині тривають наджорстокі бойові дії, водночас на жодній ділянці фронту ЗСУ не піддаються ворогу.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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