Россияне не могут продвинуться в Донецкой области – ОВА

Российские военные не могут продвинуться в Донецкой области.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 30 ноября

Прямая речь: "Ситуация в Донецкой области является сложной, однако контролируемой. Враг своими наступательными действиями, благодаря нашим мужественным защитникам, не может продвинуться и получить успехов".

Реклама:

Детали: Кириленко сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения оккупанта в Донецкой области погибло 1 235 человек, 2 663 человека получили ранения. Он отметил, что на территории всей области нет ни одного безопасного места.

Что этому предшествовало: 18 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что в Донецкой области продолжаются сверхжестокие боевые действия, при этом ни на одном участке фронта ВСУ не поддаются врагу.