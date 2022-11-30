Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне не могут продвинуться в Донецкой области – ОВА

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 11:39
Россияне не могут продвинуться в Донецкой области – ОВА
Донецкая область, скрин с карты deepstate

Российские военные не могут продвинуться в Донецкой области. 

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко на брифинге в медиацентре "Украина-Укринформ" 30 ноября 

Прямая речь: "Ситуация в Донецкой области является сложной, однако контролируемой. Враг своими наступательными действиями, благодаря нашим мужественным защитникам, не может продвинуться и получить успехов".

Реклама:

Детали: Кириленко сообщил, что всего с начала полномасштабного вторжения оккупанта в Донецкой области погибло 1 235 человек, 2 663 человека получили ранения. Он отметил, что на территории всей области нет ни одного безопасного места.

Что этому предшествовало: 18 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что в Донецкой области продолжаются сверхжестокие боевые действия, при этом ни на одном участке фронта ВСУ не поддаются врагу.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили двух жителей Донецкой и Херсонской областей
Авиакатастрофа двух Ми-8 возле Краматорска: ГБР изучит версии диверсии и сбития врагом
Оккупанты обстреляли Славянск и Боровую на Харьковщине, есть погибший и раненый
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: