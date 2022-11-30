Окупанти обстріляли Херсон: 1 загибла, 1 поранений
Середа, 30 листопада 2022, 12:37
Вранці 30 листопада російські військові знову обстріляли Херсон, у результаті чого одна людина загинула та ще одна отримала поранення.
Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram
Пряма мова голови ОВА: "Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін.
70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі".
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Деталі: Янушевич додав, що в результаті обстрілу також отримав поранення 64-річний херсонець – він перебував на вулиці, коли російські снаряди падали на дорогу.
Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.
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