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Окупанти обстріляли Херсон: 1 загибла, 1 поранений

Ірина БалачукСереда, 30 листопада 2022, 12:37
Окупанти обстріляли Херсон: 1 загибла, 1 поранений
Уламок російського снаряда. Фото з Telegram Янушевича

Вранці 30 листопада російські військові знову обстріляли Херсон, у результаті чого одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін.

70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі". 

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Фото з Telegram Янушевича 

Деталі: Янушевич додав, що в результаті обстрілу також отримав поранення 64-річний херсонець – він перебував на вулиці, коли російські снаряди падали на дорогу. 

 
Уламок російського снаряда 
Фото з Telegram Янушевича 

Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

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Теми: Херсонвійнажертви
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