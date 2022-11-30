Окупанти обстріляли Херсон: 1 загибла, 1 поранений

Вранці 30 листопада російські військові знову обстріляли Херсон, у результаті чого одна людина загинула та ще одна отримала поранення.

Джерело: голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "Вранці рашисти били по середмістю Херсона. Пошкодили кілька житлових будинків та медичні заклади, влучили у газогін.



70-річна мешканка Херсона через ворожий обстріл загинула у власній квартирі".

Фото з Telegram Янушевича

Деталі: Янушевич додав, що в результаті обстрілу також отримав поранення 64-річний херсонець – він перебував на вулиці, коли російські снаряди падали на дорогу.

Уламок російського снаряда Фото з Telegram Янушевича

Наразі чоловікові надають необхідну медичну допомогу.

Передісторія:

29 листопада у Херсоні пролунали вибухи, росіяни завдали удару по обласній клінічній лікарні.