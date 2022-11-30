Оккупанты обстреляли Херсон: 1 погибшая, 1 раненый

Утром 30 ноября российские военные снова обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Источник: главы Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Утром рашисты били по центру Херсона. Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод.

70-летняя жительница Херсона из-за вражеского обстрела погибла в собственной квартире".

Фото ИЗ Telegram Янушевича

Детали: Янушевич добавил, что в результате обстрела также получил ранения 64-летний херсонец – он находился на улице, когда российские снаряды падали на дорогу.

Обломок российского снаряда Фото Из Telegram Янушевича

Сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.

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