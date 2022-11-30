Оккупанты обстреляли Херсон: 1 погибшая, 1 раненый
Среда, 30 ноября 2022, 12:37
Утром 30 ноября российские военные снова обстреляли Херсон, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.
Источник: главы Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "Утром рашисты били по центру Херсона. Повредили несколько жилых домов и медицинские учреждения, попали в газопровод.
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70-летняя жительница Херсона из-за вражеского обстрела погибла в собственной квартире".
Детали: Янушевич добавил, что в результате обстрела также получил ранения 64-летний херсонец – он находился на улице, когда российские снаряды падали на дорогу.
Сейчас мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.
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- 29 ноября в Херсоне прогремели взрывы, россияне нанесли удар по областной клинической больнице.