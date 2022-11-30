Опитування: 55% росіян хочуть переговорів з Україною – росЗМІ

За мирні переговори з Україною виступають близько 55% росіян – відсоток різко збільшився в останні місяці.

Джерело: Медуза з посиланням на дані останнього закритого соцопитування ФСО і джерела, близькі до адміністрації президента РФ

Деталі: Видання уточнює, що такі дослідження робляться на замовлення Кремля і тільки для "внутрішнього користування".

За даними закритого соцопитування, за продовження війни виступають лише 25%, а близько 55% – за мирні переговори. При цьому ставлення росіян до війни різко погіршилося саме останнім часом, зокрема після мобілізації. У липні цього року опитування показували, що за мирні переговори виступають лише 30% росіян.

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За даними Медузи, ці дані збігаються з результатами жовтневого опитування "Левада-Центру", де "за" і "скоріше, за" мирні переговори виступили 57% респондентів; "за" і "скоріше, за" продовження бойових дій – 27%.

За словами двох джерел видання, близьких до адміністрації президента Росії, з цієї причини Кремль у майбутньому планує обмежити кількість відкритих опитувань про ставлення росіян до війни. За словами джерела, "наміряти зараз можна всякого, краще цього не робити".

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Один із політтехнологів, які співпрацюють з адміністрацією президента РФ, також заявив, що зараз "динаміку (ставлення росіян до війни) краще не давати".

Що цьому передувало: За результатами серпневого відкритого опитування, 65% росіян схвалили б рішення Володимира Путіна зупинити військову операцію в Україні та підписати мирну угоду. При цьому 60% респондентів підтримали б і намір президента Росії розпочати новий наступ на Київ.