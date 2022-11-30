Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Опрос: 55% россиян хотят переговоров с Украиной – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 16:10
Владимир Путин, фото Reuters

За мирные переговоры с Украиной выступают около 55% россиян – процент резко увеличился в последние месяцы. 

Источник: Медуза со ссылкой на данные последнего закрытого соцопроса ФСО и источники, близкие к администрации президента РФ

Детали: Издание уточняет, что такие исследования делаются по заказу Кремля и только для "внутреннего пользования".

По данным закрытого соцопроса, за продолжение войны выступают лишь 25%, а около 55% – за мирные переговоры. При этом отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время, в частности после мобилизации. В июле этого года опросы показывали, что за мирные переговоры выступают лишь 30% россиян.  

Читайте также: Мир под ракетным обстрелом. Как Россия пытается склонить Украину к переговорам

По данным Медузы, эти данные совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-Центра", где "за" и "скорее, за" мирные переговоры выступили 57% респондентов; "за" и "скорее, за" продолжение боевых действий — 27%.

По словам двух источников, близких к администрации президента России, по этой причине Кремлю в будущем планирует ограничить количество открытых опросов об отношении россиян к войне. По словам источника, "намерять сейчас можно всякого, лучше этого не делать".

ВИДЕО ДНЯ

Один из сотрудничающих с администрацией президента РФ политтехнологов также заявил, что сейчас "динамику (отношения россиян к войне) лучше не давать".

Что этому предшествовало: По результатам августовского открытого опроса, 65% россиян одобрили бы решение Владимира Путина остановить военную операцию в Украине и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и намерение президента России начать новое наступление на Киев.

Темы: опросРосcиявойнапереговоры
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент в Испании - Кулеба

фото, видеоСБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"

Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения

Рада дала Кубракову новую должность

Мураев выехал из Украины в мае – источники

фотоУкраина вернула еще 50 защитников – четвертый обмен с Россией за две недели 

Все новости...
опрос
Украинцы, несмотря на войну, продолжают потреблять российские новости, но уже меньше
Зеленская: Украинцы готовы терпеть испытания ради победы и будущего в ЕС
Маск объявил "амнистию" заблокированным аккаунтам в Twitter
Последние новости
18:02
Украине нужно 4 миллиарда долларов на газ этой зимой – Чернышев
17:59
Зеленский дал звание генерал-майора Малюку, который возглавляет СБУ
17:56
Кличко не исключает, что в случае обстрелов киевляне останутся без тепла до весны
17:53
Украина ведет переговоры о получении ракет С-300 от других стран – Резников
17:46
Рада не проголосовала за увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты
17:26
Два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент в Испании - Кулеба
17:19
фото, видеоСБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"
17:17
Рада заявила о нелегитимности пребывания России в ООН
17:15
Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения
17:12
Банки оценивают свою устойчивость на самом высоком уровне с 2018 года – опрос НБУ
Все новости...