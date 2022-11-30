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Опрос: 55% россиян хотят переговоров с Украиной – росСМИ

Татьяна ЛозовенкоСреда, 30 ноября 2022, 15:10
Опрос: 55% россиян хотят переговоров с Украиной – росСМИ
Владимир Путин, фото Reuters

За мирные переговоры с Украиной выступают около 55% россиян – процент резко увеличился в последние месяцы. 

Источник: Медуза со ссылкой на данные последнего закрытого соцопроса ФСО и источники, близкие к администрации президента РФ

Детали: Издание уточняет, что такие исследования делаются по заказу Кремля и только для "внутреннего пользования".

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По данным закрытого соцопроса, за продолжение войны выступают лишь 25%, а около 55% – за мирные переговоры. При этом отношение россиян к войне резко ухудшилось именно в последнее время, в частности после мобилизации. В июле этого года опросы показывали, что за мирные переговоры выступают лишь 30% россиян.  

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По данным Медузы, эти данные совпадают с результатами октябрьского опроса "Левада-Центра", где "за" и "скорее, за" мирные переговоры выступили 57% респондентов; "за" и "скорее, за" продолжение боевых действий — 27%.

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По словам двух источников, близких к администрации президента России, по этой причине Кремлю в будущем планирует ограничить количество открытых опросов об отношении россиян к войне. По словам источника, "намерять сейчас можно всякого, лучше этого не делать".

Один из сотрудничающих с администрацией президента РФ политтехнологов также заявил, что сейчас "динамику (отношения россиян к войне) лучше не давать".

Что этому предшествовало: По результатам августовского открытого опроса, 65% россиян одобрили бы решение Владимира Путина остановить военную операцию в Украине и подписать мирное соглашение. При этом 60% респондентов поддержали бы и намерение президента России начать новое наступление на Киев.

Темы: опросРосcиявойнапереговоры
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