Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ провела обыски у Мураева

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 16:23
Евгений Мураев. Фото - Украина 24

Сотрудники Службы безопасности Украины провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что в результате следственно-оперативных действий изъяты наличные, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

 
 

Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родни, а также у его ближайших соратников.

Все это - в рамках уголовного производства по подозрению в государственной измене (это дело является фактовым -ред.). 

Сейчас Мураев скрывается от правосудия за рубежом.

Несмотря на это сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика, отмечают в спецслужбе. Их заключения свидетельствуют о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). А именно - в контексте нанесения вреда информационной безопасности Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "НАШ" неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды.

Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции, говорят в СБУ.

Сейчас все изъятые материалы переданы на экспертизы.

По их результатам будут приниматься дальнейшие процессуальные действия.

Темы: МураевСБУ
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кличко не исключает, что в случае обстрелов киевляне останутся без тепла до весны

Два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент в Испании - Кулеба

фото, видеоСБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"

Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения

Рада дала Кубракову новую должность

Мураев выехал из Украины в мае – источники

Все новости...
Мураев
Вена стала городом российской агентуры – Данилов
Суд запретил партию Мураева
На канал "Рада" пробрался журналист из подсанкционного медиа и говорит о спецоперации
Последние новости
18:09
СМИ: ЕС предварительно согласовал предельную цену на российскую нефть - $60 за баррель
18:02
Украине нужно 4 миллиарда долларов на газ этой зимой – Чернышев
17:59
Зеленский дал звание генерал-майора Малюку, который возглавляет СБУ
17:56
Кличко не исключает, что в случае обстрелов киевляне останутся без тепла до весны
17:53
Украина ведет переговоры о получении ракет С-300 от других стран – Резников
17:46
Рада не проголосовала за увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты
17:26
Два украинских посольства получили угрозы в день, когда произошел инцидент в Испании - Кулеба
17:19
фото, видеоСБУ вручила подозрение священнику из Лавры, который молился за "русский мир"
17:17
Рада заявила о нелегитимности пребывания России в ООН
17:15
Рада разрешила отпуска военнослужащим во время военного положения
Все новости...