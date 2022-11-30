СБУ провела обыски у Мураева

Сотрудники Службы безопасности Украины провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что в результате следственно-оперативных действий изъяты наличные, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

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Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родни, а также у его ближайших соратников.

Все это - в рамках уголовного производства по подозрению в государственной измене (это дело является фактовым -ред.).

Сейчас Мураев скрывается от правосудия за рубежом.

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Несмотря на это сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика, отмечают в спецслужбе. Их заключения свидетельствуют о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). А именно - в контексте нанесения вреда информационной безопасности Украины.

Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "НАШ" неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды.

Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции, говорят в СБУ.

Сейчас все изъятые материалы переданы на экспертизы.

По их результатам будут приниматься дальнейшие процессуальные действия.