Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ провела обыски у Мураева

Валентина РоманенкоСреда, 30 ноября 2022, 15:23
СБУ провела обыски у Мураева
Евгений Мураев. Фото - Украина 24

Сотрудники Службы безопасности Украины провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Сообщается, что в результате следственно-оперативных действий изъяты наличные, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерная техника и мобильные телефоны, а также другие материалы.

Реклама:
 
 

Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родни, а также у его ближайших соратников.

Все это - в рамках уголовного производства по подозрению в государственной измене (это дело является фактовым -ред.). 

Сейчас Мураев скрывается от правосудия за рубежом.

ВИДЕО ДНЯ

Несмотря на это сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика, отмечают в спецслужбе. Их заключения свидетельствуют о наличии в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственная измена). А именно - в контексте нанесения вреда информационной безопасности Украины.

Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала "НАШ" неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды.

Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции, говорят в СБУ.

Сейчас все изъятые материалы переданы на экспертизы.

По их результатам будут приниматься дальнейшие процессуальные действия.

Темы: МураевСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Мураев
СБУ объявила подозрение в госизмене экс-нардепу Мураеву
Мураев выехал из Украины в мае – источники
Вена стала городом российской агентуры – Данилов
Последние новости
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
Все новости...
Реклама: