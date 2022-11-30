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У Хорватії обшукали яхту Медведчука та його дружини – ЗМІ

Олена РощінаСереда, 30 листопада 2022, 17:34
Яхта Royal Romance Віктора Медведчука, фото, надане УП

У Хорватії в середині листопада агенти ФБР провели обшук на яхті "Royal Romance" виданого Росії українського нардепа Віктора Медведчука, 92-метрове судно пришвартоване в Трогірі. 

Джерело: хорватське видання "Jutarnji List"

Деталі: Видання написало про обшук розкішної яхти "Royal Romance" 29 листопада, але обшук пройшов за 10 днів до того, відповідно до постанови окружного суду Спліта від 15 листопада.

Це підтвердив суддя та речник окружного суду Спліта Дінко Мешин. Ордер на обшук був виданий на запит Міністерства юстиції США.

Це таємне провадження, тому суддя Мешин не зміг повідомити більше деталей, окрім того, що в ордері є ім’я українського олігарха та його дружини Оксани Марченко.

США ведуть проти кума Володимира Путіна та його дружини справи за порушення там федеральних законів, серед іншого їх звинувачують у відмиванні грошей. 

Нагадаємо: 5-палубна яхта "Royal Romance" побудована суднобудівною компанією "Feadship", Віктор Медведчук отримав її в липні 2015 року. У березні 2021 року яхта "Royal Romance", якою володіла родина народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, змінила власника, аби уникнути українських санкцій.

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З кінця вересня 2021 року ця яхта була пришвартована в порту Рієка (Хорватія), де її в березні 2022 року знайшла "Українська правда".

Теми: МедведчукХорватія
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