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В Хорватии обыскали яхту Медведчука и его жены – СМИ

Елена РощинаСреда, 30 ноября 2022, 17:34
Яхта Royal Romance Виктора Медведчука, фото, предоставленное УП

В Хорватии в середине ноября агенты ФБР провели обыск на яхте "Royal Romance" выданного России украинского нардепа Виктора Медведчука, 92-метровое судно пришвартовано в Трогире. 

Источник: хорватское издание "Jutarnji List"

Детали: Издание написало об обыске роскошной яхты "Royal Romance" 29 ноября, но обыск прошел за 10 дней до того, в соответствии с постановлением окружного суда Сплита от 15 ноября.

Это подтвердил судья и спикер окружного суда Сплита Динко Мешин. Ордер на обыск был выдан по запросу Министерства юстиции США.

Это тайное производство, поэтому судья Мешин не смог сообщить больше деталей, кроме того, что в ордере есть имя украинского олигарха и его жены Оксаны Марченко.

США ведут против кума Владимира Путина и его жены дела за нарушение там федеральных законов, среди прочего их обвиняют в отмывании денег. 

Напомним: 5-палубная яхта "Royal Romance" построена судостроительной компанией "Feadship", Виктор Медведчук получил ее в июле 2015 года. В марте 2021 года яхта "Royal Romance", которой владела семья народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, сменила владельца, чтобы избежать украинских санкций. 

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С конца сентября 2021 года эта яхта была пришвартована в порту Риека (Хорватия), где ее в марте 2022 года нашла "Украинская правда".

Темы: МедведчукХорватия
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