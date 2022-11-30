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В окупованому Токмаку ліквідували колаборанта, який працював "керівником міліції" – ЗМІ

Альона Мазуренко Середа, 30 листопада 2022, 16:59
В окупованому Токмаку ліквідували колаборанта, який працював керівником міліції – ЗМІ
фото: РИА-Мелитополь

Українські захисники ліквідували в тимчасово окупованому Токмаку так званого "начальника УВС" колаборанта Олексія Кошеля. 

Джерело: РИА-Мелитополь

Дослівно: "Після успішної роботи артилерії ЗСУ по позиціях орків у тимчасово окупованому Токмаку ліквідували так званого начальника УВС по місту Токмаку і Токмацькому району Олексія Кошеля".

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фото: РИА МелітопОль

Деталі: 9 серпня СБУ встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором "головного управління МВС у Запорізькі області", сімнадцятьом із них вже оголосили про підозру.

Серед них був Кошель. В СБУ його ідентифікували як так званого "начальника Мелітопольського міжрайонного управління".

Теми: Мелітопольокупаціяколабораціявійна
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