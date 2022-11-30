В окупованому Токмаку ліквідували колаборанта, який працював "керівником міліції" – ЗМІ

Українські захисники ліквідували в тимчасово окупованому Токмаку так званого "начальника УВС" колаборанта Олексія Кошеля.

Джерело: РИА-Мелитополь

Дослівно: "Після успішної роботи артилерії ЗСУ по позиціях орків у тимчасово окупованому Токмаку ліквідували так званого начальника УВС по місту Токмаку і Токмацькому району Олексія Кошеля".

фото: РИА МелітопОль

Деталі: 9 серпня СБУ встановила особи всіх зрадників, які приєдналися до створеного агресором "головного управління МВС у Запорізькі області", сімнадцятьом із них вже оголосили про підозру.

Серед них був Кошель. В СБУ його ідентифікували як так званого "начальника Мелітопольського міжрайонного управління".