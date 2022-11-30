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В оккупированном Токмаке ликвидировали коллаборанта, который работал "руководителем милиции" – СМИ

Алена МазуренкоСреда, 30 ноября 2022, 17:59
фото: РИА-Мелитополь

Украинские защитники ликвидировали во временно оккупированном Токмаке так называемого "начальника УВД" коллаборанта Алексея Кошеля. 

Источник: РИА-Мелитополь

Дословно: "После успешной работы артиллерии ВСУ по позициям орков во временно оккупированном Токмаке ликвидировали так называемого начальника УВД по городу Токмаку и Токмакскому району Алексея Кошеля".

 
РИА-Мелитополь

Детали: 9 августа СБУ установила личности всех предателей, которые присоединились к созданному агрессором "главному управлению МВД в Запорожской области", семнадцати из них уже объявили о подозрении.

Среди них был Кошель. В СБУ его идентифицировали как так называемого "начальника Мелитопольского межрайонного управления".

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Темы: Мелитопольоккупацияколлаборационизмвойна
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