ЗСУ вже знищили понад 500 завербованих "вагнерівцями" російських ув'язнених – ЗМІ

Станом на початок листопада на війні в Україні загинуло понад 500 російських в'язнів.

Джерело: The Insider на підставі даних Українського центру вивчення та протидії гібридним загрозам і власних підрахунків

Деталі: Видання зазначає, що Український центр вивчення та протидії гібридним загрозам виявив і верифікував понад двісті листів за підписом одного з керівників ПВК Вагнера Андрія Трошева зі співчуттями сім'ям найманців, набраних "вагнерівцями" в російських колоніях.

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До листів додається посмертна медаль "За відвагу", а самі документи, які в соцмережах часто публікують родичі, акуратно пронумеровані, що дає змогу робити висновки про їхню кількість.

The Insider вдалося зв'язатися з деякими родичами фігурантів списку загиблих. Вони підтвердили інформацію, що їхні близькі вирушили на війну з колоній і загинули на території України.

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Спираючись на нумерацію документів, видання робить висновок, що менше ніж за місяць (із 18 вересня до 13 жовтня) Трошевим було надіслано щонайменше 224 листи зі співчуттями, а загалом до середини жовтня в Україні загинуло щонайменше 458 завербованих Євгеном Пригожиним ув'язнених.

"За останні три тижні в соцмережах було опубліковано десятки нових повідомлень від родичів ув'язнених про їхню загибель, тож на початок листопада їхня кількість точно перевищила 500, але скільки саме – невідомо, оскільки з середини жовтня ніхто з родичів не викладав фото нагород, де було б видно порядковий номер (імовірно, родичів попередили, що викладати фото документів про нагородження заборонено)", - пише The Insider.

При цьому, за оцінками "Важных историй" на кінець вересня, Пригожинська ПВК завербувала приблизно шість тисяч ув'язнених, і з них на той момент було вивезено щонайменше 2036 осіб. Це означає, що до жовтня ЗСУ знищили приблизно чверть російських в’язнів, які доїхали до фронту.

При цьому, за оцінкою Центру, загальна кількість загиблих в Україні найманців ПВК Вагнера (включно із зеками і звичайними найманцями) – від 800 до 1000 осіб.

The Insider опублікував імена і фото деяких загиблих ув'язнених, чию участь у війні й загибель вдалося довести за допомогою інформації, що є у відкритому доступі. Серед цих людей є засуджені за крадіжки та збут наркотичних речовин, а також ті, хто сидів за вбивства. Деякі родичі вбитих підтвердили The Insider, що ті справді відбували покарання в колоніях, були завербовані в ПВК і нещодавно загинули в Україні.

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