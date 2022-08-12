Майже всі завербовані "вагнерівцями" на війну в'язні двох колоній РФ загинули – росЗМІ

Майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.

Джерело: російське видання "Важные истории"

Деталі: За даними видання, мова може йти про 200 убитих.

Практично всі завербовані в пітерській ВК-6 "Обухово" загинули, розповіло "Важным историям" джерело з числа родичів ув'язнених цієї колонії.

Інформацію щодо загибелі завербованих обговорюють і ув'язнені колонії. За їхніми даними, живими залишилося двоє, обидва в лікарні: один у комі, другий залишився без ніг.

Крім того, джерело "Руси сидящей" з ВК-7 "Панковка" (Великий Новгород) розповіло, що з їхньої колонії також "майже всі загинули".

Із попередніх розмов із родичами в’язнів "Обуховки" "Важным историям" відомо, що ПВК "Вагнера" могла забрати звідти близько 200 осіб. У "Панківці", за даними видання, йшлося про десятки людей.

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"Важные истории" нагадують, що вперше про вербування ув'язнених на війну вони розповіли на початку липня. З цього часу представники ФСВП спростовують будь-які факти візитів представників "Вагнера" та вербування ув'язнених.

Проте участь ув'язнених у війні нещодавно підтвердила російська пропаганда. На "Росії 1" показали фрагмент випуску "Бесогон ТБ", у якому Микита Міхалков розповів про "героїчно" загиблого 14 липня ув'язненого ВК-7 "Яблунівка" (Санкт-Петербург) Костянтина Тулінова. За розповідями Міхалкова, Тулінова помилували посмертно, прирівняли до учасника бойових дій та виплатили родичам обіцяні гроші.

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