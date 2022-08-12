Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже всі завербовані "вагнерівцями" на війну в'язні двох колоній РФ загинули – росЗМІ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 12 серпня 2022, 22:50
ілюстративне фото Pixabay

Майже всі ув'язнені двох російських колоній, завербовані ПВК "Вагнера" на війну в Україні, загинули.

Джерело: російське видання "Важные истории"

Деталі: За даними видання, мова може йти про 200 убитих.

Практично всі завербовані в пітерській ВК-6 "Обухово" загинули, розповіло "Важным историям" джерело з числа родичів ув'язнених цієї колонії.

Інформацію щодо загибелі завербованих обговорюють і ув'язнені колонії. За їхніми даними, живими залишилося двоє, обидва в лікарні: один у комі, другий залишився без ніг.

Крім того, джерело "Руси сидящей" з ВК-7 "Панковка" (Великий Новгород) розповіло, що з їхньої колонії також "майже всі загинули".

Із попередніх розмов із родичами в’язнів "Обуховки" "Важным историям" відомо, що ПВК "Вагнера" могла забрати звідти близько 200 осіб. У "Панківці", за даними видання, йшлося про десятки людей.

ВІДЕО ДНЯ

"Важные истории" нагадують, що вперше про вербування ув'язнених на війну вони розповіли на початку липня. З цього часу представники ФСВП спростовують будь-які факти візитів представників "Вагнера" та вербування ув'язнених.

Проте участь ув'язнених у війні нещодавно підтвердила російська пропаганда. На "Росії 1" показали фрагмент випуску "Бесогон ТБ", у якому Микита Міхалков розповів про "героїчно" загиблого 14 липня ув'язненого ВК-7 "Яблунівка" (Санкт-Петербург) Костянтина Тулінова. За розповідями Міхалкова, Тулінова помилували посмертно, прирівняли до учасника бойових дій та виплатили родичам обіцяні гроші.

Передісторія:

  • 4 липня "Важные истории" повідомили, що в колоніях Санкт-Петербурга ув'язнених почали вербувати в "добровольці" для поїздки на війну в Україні у складі ПВК "Вагнера".
  • 20 липня видання писало, що ПВК "Вагнера" проводила набір на службу серед російських в’язнів у півтора десятках колоній Росії.
  • 25 липня Центр журналістських розслідувань "MediaHub" звернув увагу на появу в соцмережах Киргизстану оголошень ПВК "Вагнер" про вербовку громадян на війну в Україну під виглядом набору працівників у приватні охоронні підприємства у регіонах Росії.
  • 7 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що російська армія використовує ув'язнених чи жителів ОРДЛО як "гарматне м'ясо" для виявлення вогневих позицій Збройних Сил України.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Росіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото Окупанти атакують Бахмут, тривали бої біля Білогорівки і НПЗ – Гайдай

ЗСУ вивели з ладу міст дамби в Новій Каховці

Зеленський закликав ЄС до візових обмежень для росіян: Європа – не супермаркет

США не давали Україні зброю для ударів по Криму – Пентагон

Залужний просить дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову, – нардепка

Amnesty International відреагувала на дії росіян на Запорізькій АЕС

Усі новини...
Росія
Опозиція в Грузії вимагає обмежити продаж нерухомості росіянам
ЄС підтримує демілітаризацію Запорізької АЕС і вимагає, щоб Росія передала станцію Україні
Росіяни вкрали в агробізнесу Ахметова 200 тисяч тонн зерна
Останні новини
10:03
Що на нас чекає у випадку вибуху – ситуація на Запорізькій АЕС: пояснюємо контекст
09:53
Британська розвідка розповіла, від чого залежатиме витривалість російських сил на правому березі Дніпра
09:47
Захисники вже знищили 43 400 окупантів і 1 856 танків
09:31
Москва попередила США: оголошення РФ "спонсором тероризму" буде "точкою неповернення"
09:09
Президент Сербії розповів, коли Белград приєднається до санкцій проти РФ
08:57
Росіяни вбили 5 мешканців Донеччини за добу і поранили 35
08:49
Прем’єр Латвії: рішення припинити видачу віз росіянам треба прийняти на рівні ЄС
08:27
фото Окупанти атакують Бахмут, тривали бої біля Білогорівки і НПЗ – Гайдай
07:47
фотоДніпропетровщина: Росіяни випустили 30 снарядів по житлових кварталах Нікополя
07:00
Зведення Генштабу: ЗСУ відбили російський наступ на кількох напрямках
Усі новини...