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Путін бреше, мобілізація в Росії не дала очікуваних результатів – ISW

Ольга Глущенко Субота, 5 листопада 2022, 06:03
Путін, фото: getty images

За даними Інституту вивчення війни (ISW), незважаючи на заяви президента Росії Володимира Путіна, мобілізація не створила можливостей для досягнення його цілей.

Джерело: ISW

Деталі: За даними інституту, президент Росії Володимир Путін, ймовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації, що свідчить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення максималістських цілей Путіна в Україні, незважаючи на його заяви про протилежне.

Дозвіл на мобілізацію ув'язнених також може вказувати на те, що Путін намагається запобігти соціальній напрузі, створюючи умови для призову засуджених, а не цивільних російських чоловіків.

Затратні зусилля Росії з мобілізації продовжуватимуть тиснути на російську економіку і можуть призвести до соціальної напруги, якщо Кремль не виконає свої фінансові зобов'язання перед учасниками "спеціальної військової операції".

Разом з тим російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований особовий склад для відновлення Донецької наступальної операції, але, швидше за все, не зможуть досягти оперативно значимих успіхів.

За попередньою оцінкою ISW, російські війська передчасно задіяли недостатню концентрацію мобілізованого персоналу в наступальних операціях під Бахмутом та Вугледаром Донецької області 3 листопада.

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Очевидна інтенсифікація російських атак у Донецькій області, ймовірно, вказує на те, що загарбники повторюють цю помилку на всій цій лінії фронту. Збільшення кількості особового складу на передових позиціях може дозволити російським військам досягти певних успіхів у Донецькій області, але погана підготовка, логістика та командування й надалі заважатимуть окупантам досягти оперативно значущих успіхів, які б суттєво вплинули на хід або результат війни.

Російські війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області, що, ймовірно, дозволить уникнути безладної втечі з правого (західного) берега Дніпра.

Загарбникам, імовірно, доведеться брати участь у бойовому відході, щоб запобігти переслідуванню їх українськими військами на лівому (східному) березі.

ISW також припускає, що Іран використовує залежність Росії від іранських систем озброєнь, щоб звернутися до РФ із проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми.

Російські війська, можливо, застосовують крайні заходи проти дезертирів, намагаючись відреагувати на серйозні проблеми з моральним духом особового складу. Відтак, за даними інституту, командири можуть вдаватися до розстрілу дезертирів.

Основні висновки ISW:

  • Російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований особовий склад для відновлення наступу на Донецьк, але, скоріш за все, не зможуть досягти оперативно значущих успіхів.
  • Війська РФ ставлять умови для впорядкованого відходу із західного берега Дніпра, щоб уникнути розгрому в Херсонській області.
  • Путін, ймовірно, створює умови для продовження прихованої мобілізації, незважаючи на заяви про те, що часткова мобілізація призвела до формування достатньої кількості військ.
  • Затратні заходи Росії з розгортання збройних сил, ймовірно, продовжуватимуть тиснути на російську економіку та створювати соціальну напругу.
  • Іран, ймовірно, скористається тим, що Росія покладається на іранські системи озброєнь, щоб звернутися до Росії з проханням про допомогу в реалізації своєї ядерної програми.
  • Російські війська можуть розгортати крайні заходи проти дезертирів, намагаючись відреагувати на серйозні проблеми з моральним духом.
  • Окупанти продовжували заходи з примусової евакуації населення у Херсонській області.
  • Російські та окупаційні чиновники продовжували заходи з примусового вивезення українських дітей до РФ.

Теми: війнаПутінмобілізація
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