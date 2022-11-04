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Розвідка Британії: Загородзагони РФ свідчать про небажання воювати і погану дисципліну

"Європейська правда"П'ятниця, 4 листопада 2022, 08:26

Британська розвідка звернула увагу на російську практику використання загороджувальних загонів для розстрілу дезертирів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"Через низький моральний дух та небажання воювати, російські війська, ймовірно, почали розгортати "загороджувальні загони" або "блокувальні підрозділи" – йдеться в огляді.

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Ці підрозділи погрожують розстрілювати власних солдатів, що відступають, з метою примусити їх до наступу, і використовувалися російськими військами в попередніх конфліктах.

"Російські генерали, ймовірно, хочуть, щоб командири застосовували зброю проти дезертирів, в тому числі, можливо, вони санкціонували стрілянину на ураження таких дезертирів після попередження. Генерали також, ймовірно, хочуть утримувати оборонні позиції до смерті" - йдеться в огляді.

Тактика розстрілу дезертирів, на думку британської розвідки, свідчить про низьку якість, низький моральний дух і недисциплінованість російських військ.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше розвідка повідомляла, що у російської армії побільшало проблем з доставкою на передову патронів для стрілецької зброї через оснащення мобілізованих АКМ. 

Теми: війнаРосіярозвідка
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