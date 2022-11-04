Путін заявив, що в РФ набрали мобілізованих більше, ніж планували

Президент Росії Володимир Путін заявив, що кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей, незважаючи на раніше оголошене обмеження в 300 тисяч.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "У нас уже 318 тисяч (мобілізованих - ред.). Чому 318 тис.? Тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується".

Деталі: За його словами, з цього числа 49 тисяч осіб уже відправлено на фронт, а решта нібито "займаються підготовкою".

Що цьому передувало: 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що на територію України відправили 82 тисячі мобілізованих.

Нагадаємо:

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про "часткову мобілізацію" в РФ. Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч.

ЗМІ дізналися, що в рамках мобілізації в Росії збираються призвати в армію 1,2 мільйона осіб. У Путіна спростували цю інформацію.

Наприкінці жовтня Путін заявив, що "часткова мобілізація" закінчена. Однак, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі, незважаючи на офіційні заяви про її завершення.

1 листопада прессекретар Путіна Дмитро Пєсков оголосив, що 300 тисяч осіб вже призвали.