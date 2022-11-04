Путін заявив, що в РФ набрали мобілізованих більше, ніж планували

Президент Росії Володимир Путін заявив, що кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей, незважаючи на раніше оголошене обмеження в 300 тисяч.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "У нас уже 318 тисяч (мобілізованих - ред.). Чому 318 тис.? Тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується".

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Деталі: За його словами, з цього числа 49 тисяч осіб уже відправлено на фронт, а решта нібито "займаються підготовкою".

Що цьому передувало: 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що на територію України відправили 82 тисячі мобілізованих.

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