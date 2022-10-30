ISW: Україна могла атакувати фрегат ЧФ біля Севастополя, це стримана відповідь Росії

Ймовірно Україна здійснила атаку на фрегат класу "Григорович" Чорноморського флоту РФ біля Севастополя.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що кадри з соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату класу "Григорович" у Севастополі 29 жовтня.

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Росіяни не визнали жодних пошкоджень фрегату класу "Григорович", подібно до того, як Міністерство оборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера "Москва".

Україна не взяла на себе відповідальності за цей напад. На думку аналітиків ISW, якщо Київ віддав наказ про цю атаку, вона була б пропорційною, і навіть "стриманою". В ISW нагадують, що напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а не терористичними атаками. Рішення України завдати удару по фрегату з "Калібром" у цей час має сенс з огляду на посилення російської кампанії з ударів по енергетичній інфраструктурі.

Дослівно: "Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою, відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів".

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Деталі: Чорноморський флот має три фрегати класу "Григорович", кожен з яких здатен запускати крилаті ракети "Калібр".

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