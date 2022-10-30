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ISW: Україна могла атакувати фрегат ЧФ біля Севастополя, це стримана відповідь Росії

"Українська правда"Неділя, 30 жовтня 2022, 04:03
ФОТО: GETTY

Ймовірно Україна здійснила атаку на фрегат класу "Григорович" Чорноморського флоту РФ біля Севастополя.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Зазначається, що кадри з соціальних мереж задокументували невідому кількість безпілотних надводних апаратів, які завдали удару щонайменше по одному фрегату класу "Григорович" у Севастополі 29 жовтня.

Росіяни не визнали жодних пошкоджень фрегату класу "Григорович", подібно до того, як Міністерство оборони Росії заперечувало будь-які пошкодження крейсера "Москва".

Україна не взяла на себе відповідальності за цей напад. На думку аналітиків ISW, якщо Київ віддав наказ про цю атаку, вона була б пропорційною, і навіть "стриманою". В ISW нагадують, що напади на військові судна у воєнний час є законними актами війни, а не терористичними атаками. Рішення України завдати удару по фрегату з "Калібром" у цей час має сенс з огляду на посилення російської кампанії з ударів по енергетичній інфраструктурі.

Дослівно: "Якби Київ віддав наказ про цю атаку, це було б пропорційною, навіть стриманою, відповіддю на масштабну російську кампанію стратегічних бомбардувань цивільних об'єктів по всій Україні протягом останніх кількох тижнів".

Деталі: Чорноморський флот має три фрегати класу "Григорович", кожен з яких здатен запускати крилаті ракети "Калібр".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 29 жовтня в окупованому Севастополі повідомили про вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників".
  • Російське Міноборони заявило, нібито Збройні сили о 4 годині ранку 29 жовтня атакували безпілотниками окупований Севастополь. Оборонне відомство РФ підтвердило пошкодження морського тральщика "Іван Голубець".
  • Міноборони Росії звинуватило військових ВМС Британії у плануванні і реалізації нібито "терактів" на трубопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
  • Сили оборони півдня припускають, що причиною суботніх вибухів в окупованому Севастополі могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.
  • Міністерство закордонних справ Росії оголосило, що Росія на невизначений термін призупиняє свою участь в зерновій угоді.

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Теми: Росіявійна
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