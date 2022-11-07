Путін: Проти України наразі воюють 50 тисяч мобілізованих

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що близько 50 тисяч мобілізованих росіян беруть участь у боях в Україні.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву Путіна на зустрічі з губернатором Тверської області

Пряма мова: "У нас зараз тисяч 50 (мобілізованих – ред.) перебувають у бойових підрозділах (на території України – ред.)".

Деталі: За словами Путіна, загалом на окупованих територіях України наразі перебуває до 80 тисяч мобілізованих військових, решта – проходять навчання на полігонах.

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