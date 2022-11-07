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Путін: Проти України наразі воюють 50 тисяч мобілізованих

"Українська правда"Понеділок, 7 листопада 2022, 17:17
Путін: Проти України наразі воюють 50 тисяч мобілізованих
Путін, Фото Getty Images

Президент РФ Володимир Путін стверджує, що близько 50 тисяч мобілізованих росіян беруть участь у боях в Україні.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на заяву Путіна на зустрічі з губернатором Тверської області

Пряма мова: "У нас зараз тисяч 50 (мобілізованих –  ред.) перебувають у бойових підрозділах (на території України – ред.)".

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Деталі: За словами Путіна, загалом на окупованих територіях України наразі перебуває до 80 тисяч мобілізованих військових, решта – проходять навчання на полігонах.

Передісторія:

  • Наприкінці жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу відзвітував Путіну про начебто завершення часткової мобілізації в Росії. Проте, за даними Генштабу ЗСУ, Росія продовжує мобілізацію в прихованому режимі.
  • За словами Путіна, кількість мобілізованих у РФ сягнула 318 тисяч людей, незважаючи на раніше оголошене обмеження в 300 тисяч. 
  • За даними Інституту вивчення війни, незважаючи на заяви Володимира Путіна, мобілізація не створила можливостей для досягнення його цілей у війні проти України.

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Теми: Путінмобілізаціявійна
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