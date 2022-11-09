Україну не схиляють до переговорів з РФ – джерела

Іноземні партнери не вмовляють українську владу до переговорів з Росією.

Джерело: високопоставлені співрозмовники УП, наближені до Банкової, та у дипломатичних колах.

Пряма мова джерела у чинній владі: "Вони не схиляють до переговорів, а просто говорять, що "бажано посилати росіян не так категорично", щоб європейцям було спокійніше жити".

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Деталі: Крім того, співрозмовники УП у дипломатичних колах заперечують, що західні партнери тиснуть на Україну і закликають сідати за стіл переговорів з Росією.

"Насправді, нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі", - пояснив УП співрозмовник, залучений у міжнародні переговори.

За даними УП, станом на зараз, не відбувається жодних підготовчих робіт щодо можливих переговорів з РФ.

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