Україну не схиляють до переговорів з РФ – джерела
Іноземні партнери не вмовляють українську владу до переговорів з Росією.
Джерело: високопоставлені співрозмовники УП, наближені до Банкової, та у дипломатичних колах.
Пряма мова джерела у чинній владі: "Вони не схиляють до переговорів, а просто говорять, що "бажано посилати росіян не так категорично", щоб європейцям було спокійніше жити".
Деталі: Крім того, співрозмовники УП у дипломатичних колах заперечують, що західні партнери тиснуть на Україну і закликають сідати за стіл переговорів з Росією.
"Насправді, нічого серйозного не відбувається. Є дуже туманні розмови про те, як рухатися далі", - пояснив УП співрозмовник, залучений у міжнародні переговори.
За даними УП, станом на зараз, не відбувається жодних підготовчих робіт щодо можливих переговорів з РФ.
Нагадаємо:
- Американські ЗМІ пишуть, що підштовхування адміністрації президента США Джо Байдена призвели до пом’якшення позиції президента України Володимира Зеленського про те, що мирні переговори з Росією не можуть розпочатися за президентства Володимира Путіна.
- 8 листопада заступник глави МЗС Росії Андрій Руденко заявив, що у РФ нема жодних вимог для початку переговорів із Києвом.
- Українська сторона вважає, що Росія маніпулює своїми заявами про переговори з Україною.
- Президент Росії Володимир Путін 31 жовтня пошкодував, що Україна не хоче вести переговори з РФ, і планує зачекати на її згоду.