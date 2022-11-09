Зеленський створив ще чотири військові адміністрації на Херсонщині

Президент Володимир Зеленський доручив утворити Долматівську, Голопристанську, Каховську й Хрестівську військові адміністрації у Херсонській області.

Джерело: указ №760/2022 від 9 листопада на сайті президента

Деталі: На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" Зеленський постановив утворити утворити:

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Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;

Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;

Каховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;

Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.

Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій.

Цьому передувало: 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині російське командування перекидає свої війська на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.

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