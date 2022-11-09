Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський створив ще чотири військові адміністрації на Херсонщині

Олена РощінаСереда, 9 листопада 2022, 18:39

Президент Володимир Зеленський доручив утворити Долматівську, Голопристанську, Каховську й Хрестівську військові адміністрації у Херсонській області.

Джерело: указ №760/2022 від 9 листопада на сайті президента

Деталі: На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" Зеленський постановив утворити утворити:

  • Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
  • Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
  • Каховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;
  • Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.

Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій.

Цьому передувало: 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині російське командування перекидає свої війська на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.

Передісторія:

  • 4 серпня президент України призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. До 9 липня цю посаду обіймав Геннадій Лагута
  • 19-21 вересня Володимир Зеленський призначив начальницю Херсонської міської військової адміністрації і начальників 10 військових адміністрацій у райони Херсонської області. 
  • 27 жовтня Зеленський утворив 20 військових адміністрацій у Херсонській області.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийХерсонська областьвійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Режим Лукашенка визнав нацистським патріотичне гасло "Жыве Беларусь!"

В Україні загинули і отримали поранення понад 100 тисяч російських солдатів – генерал Міллі

Битва за Херсон не закінчена, але російські війська вступили в нову фазу — ISW

На Заході все більше схильні до переговорів України й Росії – NBC

Зеленський застеріг РФ: Спроба підірвати Каховську ГЕС означатиме оголошення війни всьому світу

фотоРосіяни окопуються в Криму та на Херсонщині: супутникові знімки

Усі новини...
Зеленський
Зеленський поговорив з прем’єром Нідерландів - про "захист у небі" та відновлення інфраструктури
Зеленський збирав Ставку: говорили про захист кордону, енергетику і зиму
Зеленський пом’якшив позицію щодо переговорів з РФ після підштовхувань США - Politico
Останні новини
11:29
Генштаб: Ймовірний вихід ворога з Херсона – результат дій ЗСУ
11:24
Маск анонсував глобальні зміни в Twitter, серед них – власна платіжна система
11:20
відеоЗСУ взяли під контроль Снігурівку
11:12
Іран оголосив про створення першої гіперзвукової балістичної ракети
11:08
Як переселенцям і військовим безкоштовно пройти тест на COVID-19 – пояснюють у ЦГЗ
11:07
Криптогігант Binance вирішив не купувати свого проблемного конкурента FTX: біткоїн різко обвалився
11:00
Ердоган назвав важливим кроком заяву Кремля про відведення військ із Херсона
10:49
Як довго ще вимикатимуть світло і чи можливий блекаут: питання-відповіді
10:42
Режим Лукашенка визнав нацистським патріотичне гасло "Жыве Беларусь!"
10:20
ВВП України впаде ще більше через постійні відключення електроенергії – Свириденко
Усі новини...