Зеленський створив ще чотири військові адміністрації на Херсонщині
Середа, 9 листопада 2022, 18:39
Президент Володимир Зеленський доручив утворити Долматівську, Голопристанську, Каховську й Хрестівську військові адміністрації у Херсонській області.
Джерело: указ №760/2022 від 9 листопада на сайті президента
Деталі: На виконання закону України "Про правовий режим воєнного стану" Зеленський постановив утворити утворити:
- Долматівську сільську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
- Голопристанську міську військову адміністрацію Скадовського району Херсонської області;
- Каховську міську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області;
- Хрестівську сільську військову адміністрацію Каховського району Херсонської області.
Генеральному штабу Збройних Сил України, Херсонській обласній державній адміністрації доручено здійснити заходи, пов’язані з утворенням цих військових адміністрацій.
Цьому передувало: 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині російське командування перекидає свої війська на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон.
Передісторія:
- 4 серпня президент України призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. До 9 липня цю посаду обіймав Геннадій Лагута.
- 19-21 вересня Володимир Зеленський призначив начальницю Херсонської міської військової адміністрації і начальників 10 військових адміністрацій у райони Херсонської області.
- 27 жовтня Зеленський утворив 20 військових адміністрацій у Херсонській області.
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