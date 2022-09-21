Зеленський призначив начальницю військової адміністрації в Херсоні
Президент Володимир Зеленський призначив начальником Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову, також він призначив начальників військових адміністрацій в інші райони Херсонської області.
Джерело: сайт президента, указ і розпорядження Зеленського
Деталі: 19 вересня Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області. Після цього він низкою розпоряджень призначив їхніх керівників.
21 вересня президент призначив:
- Лугову Галину Леонідівну начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;
- Глєбову Євгенію Станіславівну начальником Новомиколаївської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;
- Фролова Романа Анатолійовича начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
- Мощенського Семена Геннадійовича начальником Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
- Мінько Любов Анатоліївну начальником Милівської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;
- Соловйова Олексія Миколайовича начальником Великокопанівської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;
- Давидова Артура Вікторовича начальником Верхньорогачинської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області.
Раніше, 19 вересня, глава держави призначив:
- Головату Валентину Андріївну начальником Мирненської селищної військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;
- Позняка Євгена Вадимовича начальником Зеленопідської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;
- Перетятька Сергія Григоровича начальником Новотроїцької селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області;
- Кожем’яку Максима Юрійовича начальником Калинівської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області.
Нагадаємо: Херсон і значна частина Херсонської області вже майже 7 місяців перебувають під окупацією російських військ, з кінця серпня українські захисники активно пішли в контрнаступ.
4 серпня Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. До 9 липня цю посаду обіймав Геннадій Лагута.