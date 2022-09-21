Зеленський призначив начальницю військової адміністрації в Херсоні

Центр Херсона на початку війни, фото міськради

Президент Володимир Зеленський призначив начальником Херсонської міської військової адміністрації Галину Лугову, також він призначив начальників військових адміністрацій в інші райони Херсонської області.

Джерело: сайт президента, указ і розпорядження Зеленського

Деталі: 19 вересня Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Херсонській області. Після цього він низкою розпоряджень призначив їхніх керівників.

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21 вересня президент призначив:

Лугову Галину Леонідівну начальником Херсонської міської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;

Глєбову Євгенію Станіславівну начальником Новомиколаївської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;

Фролова Романа Анатолійовича начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

Мощенського Семена Геннадійовича начальником Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

Мінько Любов Анатоліївну начальником Милівської сільської військової адміністрації Бериславського району Херсонської області;

Соловйова Олексія Миколайовича начальником Великокопанівської сільської військової адміністрації Херсонського району Херсонської області;

Давидова Артура Вікторовича начальником Верхньорогачинської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області.

Раніше, 19 вересня, глава держави призначив:

Головату Валентину Андріївну начальником Мирненської селищної військової адміністрації Скадовського району Херсонської області;

Позняка Євгена Вадимовича начальником Зеленопідської сільської військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

Перетятька Сергія Григоровича начальником Новотроїцької селищної військової адміністрації Генічеського району Херсонської області;

Кожем’яку Максима Юрійовича начальником Калинівської селищної військової адміністрації Бериславського району Херсонської області.

Нагадаємо: Херсон і значна частина Херсонської області вже майже 7 місяців перебувають під окупацією російських військ, з кінця серпня українські захисники активно пішли в контрнаступ.

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4 серпня Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації. До 9 липня цю посаду обіймав Геннадій Лагута.