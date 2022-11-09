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Роспропаганда показала фото броньованого авто Стремоусова після ДТП

"Українська правда"Середа, 9 листопада 2022, 19:09
Нібито авто загиблого Стремоусова, фото РИА Новости

Російські пропагандисти заявили, що ДТП, в якому загинув один із лідерів окупаційної влади Херсона Кирило Стремоусов, спровокував водій вантажівки, а також показали фотографії – нібито з місця цієї аварії.

Джерело: РИА Новости з посиланням на неназване джерело

Деталі: За даними російського провладного ресурсу, винуватцем ДТП, в якому загинув Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.

За словами джерела, водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Кореспондент пропагандистського видання повідомляє, що позашляховик Стремоусова сильно пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі.

 
 
 

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Теми: Херсонська областьокупація
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