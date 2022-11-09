Роспропаганда показала фото броньованого авто Стремоусова після ДТП

Російські пропагандисти заявили, що ДТП, в якому загинув один із лідерів окупаційної влади Херсона Кирило Стремоусов, спровокував водій вантажівки, а також показали фотографії – нібито з місця цієї аварії.

Джерело: РИА Новости з посиланням на неназване джерело

Деталі: За даними російського провладного ресурсу, винуватцем ДТП, в якому загинув Стремоусов, імовірно, став водій вантажівки, яка здійснила небезпечний маневр.

За словами джерела, водій Стремоусова не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення.

Кореспондент пропагандистського видання повідомляє, що позашляховик Стремоусова сильно пошкоджений: бронекапсулу відірвало від шасі.

Передісторія:

9 листопада російські пропагандисти повідомили про смерть одного з так званих ватажків окупаційної адміністрації Херсона Кирила Стремоусова. Джерело УП підтвердило його смерть.

Трохи згодом того ж дня командувач російських окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін заявив, що військових РФ перекидає на лівий берег Дніпра з Херсона. Проте в Офісі президента України заявили, що у Херсоні зберігається значне угруповання російських військових та ознак відступу без бою не видно.