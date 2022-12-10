Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія модернізує і розширює свій ядерний арсенал – глава Пентагону

Ольга Глущенко Субота, 10 грудня 2022, 01:37
Росія модернізує і розширює свій ядерний арсенал – глава Пентагону
Ллойд Остін. фото: getty images

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія розширює і модернізує свій ядерний арсенал.

Джерело: заява Остіна, цитує Reuters

Пряма мова: "Росія також модернізує і розширює свій ядерний арсенал".

Реклама:

"І поки Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України, весь світ бачить, що Путін займається безвідповідальним брязканням ядерною зброєю".

Деталі: Остін зробив заяву на тлі того, що Путін допускає включення концепції превентивного ядерного удару в російську воєнну доктрину.

За оцінками експертів, Росія має найбільший запас ядерної зброї у світі, що налічує близько 6000 боєголовок. Разом Росія і США володіють близько 90% світових ядерних боєголовок - цього достатньо, щоб знищити планету багато разів.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Росія заявила, що приділятиме особливу увагу розбудові інфраструктури для своїх ядерних сил у 2023 році.

Більше про те, як на Заході зараз ставляться до російської ядерної загрози, читайте у статті: Нестрашна ядерна загроза: на Заході перестають боятися ядерного удару РФ по Україні.

Теми: Росіяядерна зброяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Росія
У московських аеропортах затримувалися десятки рейсів
Безпілотники зруйнували чотири російські Іл-76 у Пскові
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
Останні новини
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: