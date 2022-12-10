Росія модернізує і розширює свій ядерний арсенал – глава Пентагону

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія розширює і модернізує свій ядерний арсенал.

Джерело: заява Остіна, цитує Reuters

Пряма мова: "Росія також модернізує і розширює свій ядерний арсенал".

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"І поки Кремль продовжує свою жорстоку і неспровоковану війну проти України, весь світ бачить, що Путін займається безвідповідальним брязканням ядерною зброєю".

Деталі: Остін зробив заяву на тлі того, що Путін допускає включення концепції превентивного ядерного удару в російську воєнну доктрину.

За оцінками експертів, Росія має найбільший запас ядерної зброї у світі, що налічує близько 6000 боєголовок. Разом Росія і США володіють близько 90% світових ядерних боєголовок - цього достатньо, щоб знищити планету багато разів.

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Крім того, Росія заявила, що приділятиме особливу увагу розбудові інфраструктури для своїх ядерних сил у 2023 році.

Більше про те, як на Заході зараз ставляться до російської ядерної загрози, читайте у статті: Нестрашна ядерна загроза: на Заході перестають боятися ядерного удару РФ по Україні.