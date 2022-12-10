Россия модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал – глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал.

Источник: заявление Остина, цитирует Reuters

Прямая речь: "Россия также модернизирует и расширяет свой ядерный арсенал".

"И пока Кремль продолжает свою жестокую и неспровоцированную войну против Украины, весь мир видит, что Путин занимается безответственным бряцанием ядерным оружием".

Детали: Остин сделал заявление на фоне того, что Путин допускает включение концепции превентивного ядерного удара в российскую военную доктрину.

По оценкам экспертов, Россия имеет самый большой запас ядерного оружия в мире, насчитывающий около 6000 боеголовок. Вместе Россия и США владеют около 90% мировых ядерных боеголовок - этого достаточно, чтобы уничтожить планету много раз.

Кроме того, Россия заявила, что будет уделять особое внимание развитию инфраструктуры для своих ядерных сил в 2023 году.

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Больше о том, как на Западе сейчас относятся к российской ядерной угрозе, читайте в статье: Нестрашная ядерная угроза: на Западе перестают бояться ядерного удара РФ по Украине.