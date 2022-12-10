У Херсоні через обстріли 2,5 тисячі абонентів знову без електрики
Внаслідок ворожих обстрілів Херсона вночі та вранці 10 грудня без електропостачання залишилися 2,5 тисячі абонентів.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Дослівно: "Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися:
- центр міста;
- Шуменський мікрорайон;
- селище Степанівка.
Електроенергії не мають 2549 абонентів".
Деталі: Янушевич повідомив, що ремонтні бригади енергетиків вже почали відновлювальні роботи.
Що передувало: Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.
Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.