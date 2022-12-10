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У Херсоні через обстріли 2,5 тисячі абонентів знову без електрики

Катерина ТищенкоСубота, 10 грудня 2022, 09:08
У Херсоні через обстріли 2,5 тисячі абонентів знову без електрики
ілюстративне фото Pixabay

Внаслідок ворожих обстрілів Херсона вночі та вранці 10 грудня без електропостачання залишилися 2,5 тисячі абонентів.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися:

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  • центр міста;
  • Шуменський мікрорайон;
  • селище Степанівка.

Електроенергії не мають 2549 абонентів".

Деталі: Янушевич повідомив, що ремонтні бригади енергетиків вже почали відновлювальні роботи.

Що передувало: Повітряні сили в ніч на суботу збили 10 із 15 ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

ВІДЕО ДНЯ

Внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

Теми: Херсонелектроенергіявійна
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