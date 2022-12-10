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В Херсоне из-за обстрелов 2,5 тысячи абонентов снова без электричества

Катерина ТищенкоСуббота, 10 декабря 2022, 10:08
иллюстративное фото Pixabay

Вследствие вражеских обстрелов Херсона ночью и утром 10 декабря без электроснабжения остались 2,5 тысячи абонентов.

Источник: глава Херсонской ОГА Ярослав Янушевич в Telegram

Дословно: "Ночью и утром российские оккупанты обстреливали Херсон. Из-за повреждения линий электропитания снова без света остались:

  • центр города;
  • Шуменский микрорайон;
  • поселок Степановка.

Электроэнергии не имеют 2549 абонентов".

Детали: Янушевич сообщил, что ремонтные бригады энергетиков уже начали восстановительные работы.

Что предшествовало: Воздушные силы в ночь на субботу сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

В результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на субботу в Одесской области нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.

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Темы: Херсонэлектроэнергиявойна
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