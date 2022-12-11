Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 11 грудня 2022, 11:22
фото медузи

На новорічній ялинці в центрі Твері помітили гірлянду із зображенням Володимира Зеленського.

Джерело: "Медуза"

Деталі: ЗМІ публікують фотографії гірлянди, на якій зображення "ворогів Росії".

Крім Зеленського, на ній фотографії президента США Джо Байдена, лідера Франції Еммануеля Макрона, а також співаків Алли Пугачової, Максима Галкіна і Лайми Вайкуле.

Повідомляється, що у кожної фігурки є пунктирні лінії по краях і напис "Відірви мені що-небудь".

Оновлено: Через кілька годин пропагандисти повідомили, що "гірлянду" зняла влада.

Чому це важливо: Кремль дав вказівку регіонам під час новорічних святкувань задіювати пропаганду щодо підтримки війни. Місцева влада через ігри та розваги намагається поширювати пропагандистські кліше щодо України, заходу та окупаційної війни.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Кремль наказав місцевій владі РФ святкувати Новий рік скромно, але нагадуючи про "героїзм" окупантів. 

Теми: Росіяпропагандавійнасвяткування
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Словаччина планує передати Україні МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом

В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, негода ускладнює ремонтні роботи – Укренерго

"Бавовна" у Сватовому: окупанти палили в гуртожитку – Гайдай

фотоСБУ затримала колаборанта, який збував награбоване окупантами майно

відео, оновленоПід Москвою знову палає ТЦ: площа пожежі – 10 тис квадратів

ЗСУ уразили 9 пунктів управління ворога – Генштаб

Усі новини...
Росія
В Анкарі й Москві розповіли про розмову Ердогана з Путіним
Кремль може втратити контроль над російськими неонацистами – ЗМІ
Росія і Захід дійшли до стадії конфронтації, і так доведеться жити далі – Пєсков
Останні новини
14:05
Nestlé інвестує в новий завод на Волині майже 40 мільйонів доларів
14:03
В Повітряних силах пояснили, які засоби ППО ефективні проти "Шахедів"
13:48
НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок на дорогих авто заступником голови ОП Тимошенком
13:47
Путін уперше за 10 років скасував щорічну пресконференцію
13:40
Видалили пухлину розміром з голову: у Львові лікарі врятували немовля з рідкісною патологією
13:39
Світовий банк планує до кінця року виділити Україні ще 1,7 мільярда доларів
13:19
У Twitter можуть збільшити кількість символів у постах до 4 тисяч
13:17
У Греції заморозили активи віцепрезидентки Європарламенту, яку підозрюють в корупції
13:16
фотоУкраїнки вперше в історії виграли Кубок світу з боротьби
13:11
фото, оновленоОкупанти поцілили по центру населеного пункту Гірник на Донеччині: 2 загиблих, 10 поранених
Усі новини...