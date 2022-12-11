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Гірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ

Роман ПетренкоНеділя, 11 грудня 2022, 10:22
Гірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ
фото медузи

На новорічній ялинці в центрі Твері помітили гірлянду із зображенням Володимира Зеленського.

Джерело: "Медуза"

Деталі: ЗМІ публікують фотографії гірлянди, на якій зображення "ворогів Росії".

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Крім Зеленського, на ній фотографії президента США Джо Байдена, лідера Франції Еммануеля Макрона, а також співаків Алли Пугачової, Максима Галкіна і Лайми Вайкуле.

Повідомляється, що у кожної фігурки є пунктирні лінії по краях і напис "Відірви мені що-небудь".

Оновлено: Через кілька годин пропагандисти повідомили, що "гірлянду" зняла влада.

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Чому це важливо: Кремль дав вказівку регіонам під час новорічних святкувань задіювати пропаганду щодо підтримки війни. Місцева влада через ігри та розваги намагається поширювати пропагандистські кліше щодо України, заходу та окупаційної війни.

Що було раніше: Кремль наказав місцевій владі РФ святкувати Новий рік скромно, але нагадуючи про "героїзм" окупантів. 

Теми: Росіяпропагандавійнасвяткування
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