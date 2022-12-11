Гірлянду із Зеленським повісили на ялинку в центрі Твері – ЗМІ

На новорічній ялинці в центрі Твері помітили гірлянду із зображенням Володимира Зеленського.

Джерело: "Медуза"

Деталі: ЗМІ публікують фотографії гірлянди, на якій зображення "ворогів Росії".

Крім Зеленського, на ній фотографії президента США Джо Байдена, лідера Франції Еммануеля Макрона, а також співаків Алли Пугачової, Максима Галкіна і Лайми Вайкуле.

Повідомляється, що у кожної фігурки є пунктирні лінії по краях і напис "Відірви мені що-небудь".

Оновлено: Через кілька годин пропагандисти повідомили, що "гірлянду" зняла влада.

Чому це важливо: Кремль дав вказівку регіонам під час новорічних святкувань задіювати пропаганду щодо підтримки війни. Місцева влада через ігри та розваги намагається поширювати пропагандистські кліше щодо України, заходу та окупаційної війни.

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Що було раніше: Кремль наказав місцевій владі РФ святкувати Новий рік скромно, але нагадуючи про "героїзм" окупантів.