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Гирлянду с Зеленским повесили на елку в центре Твери – СМИ

Роман ПетренкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 11:22
фото медузы

На новогодней елке в центре Твери заметили гирлянду с изображением Владимира Зеленского.

Источник: "Медуза"

Детали: СМИ публикуют фотографии гирлянды, на которой изображения "врагов России".

Кроме Зеленского, на ней фотографии президента США Джо Байдена, лидера Франции Эммануэля Макрона, а также певцов Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Лаймы Вайкуле.

Сообщается, что у каждой фигурки есть пунктирные линии по краям и надпись "Оторви мне что-нибудь".

Обновлено: Через несколько часов пропагандисты сообщили, что "гирлянду" сняли власти.

Почему это важно: Кремль дал указание регионам во время новогодних празднований задействовать пропаганду по поддержке войны. Местные власти через игры и развлечения пытаются распространять пропагандистские клише относительно Украины, запада и оккупационной войны.

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Что было раньше: Кремль приказал местным властям РФ праздновать Новый год скромно, но напоминая о "героизме" оккупантов. 

Темы: Росcияпропагандавойнапразднования
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