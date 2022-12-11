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Росія нарощує виробництво найпотужніших засобів ураження – Медведєв

Ірина БалачукНеділя, 11 грудня 2022, 11:49
Дмитро Медведєв. Фото РИА Новости

Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва нарощує темпи виробництва нового потужного озброєння, оскільки нібито протистоїть не тільки Україні, а й багатьом західним державам.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "Нам набагато складніше – наш ворог окопався не тільки в Київській губернії нашої рідної Малоросії. Він у Європі, Північній Америці, Японії, Австралії, Новій Зеландії та в цілій низці інших місць, які присягнули сучасним нацистам.

Тому ми нарощуємо виробництво найбільш потужних засобів ураження".

Деталі: Заступник голови Радбезу РФ заявив, що нові зразки озброєнь РФ засновані "на нових принципах", але на яких саме, не уточнив.

Чому це важливо: Росія напала на Україну, аргументуючи це тим, що нібито Україна і НАТО готували напад на РФ.

Москва продовжує вести агресивну і криваву війну, щоденно вигадуючи нову маячню про нібито загрозу Росії з боку колективного Заходу.

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Посіпаки Путіна і сам російський диктатор, попри великі втрати у живій силі, озброєнні і техніці, не полишають наміру захопити Україну і постійно погрожують іншим країнам ударами і навіть ядерною зброєю.

Передісторія: 

Теми: Росіявійназброя
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