Россия наращивает производство самых мощных средств поражения – Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва наращивает темпы производства новых мощных вооружений, поскольку якобы противостоит не только Украине, но и многим западным государствам.

Источник: Медведев в Telegram

Прямая речь Медведева: "Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест.

Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения".

Детали: Зампред Совбеза РФ заявил, что новые образцы вооружений РФ основаны "на новых принципах", но на каких именно, не уточнил.

Почему это важно: Россия напала на Украину, аргументируя это тем, что якобы Украина и НАТО готовили нападение на РФ.

Москва продолжает вести агрессивную и кровавую войну, каждый день придумывая новый бред об якобы угрозе России со стороны коллективного Запада.

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Приспешники Путина и сам российский диктатор, несмотря на большие потери в живой силе, вооружении и технике, не оставляют намерения захватить Украину и постоянно угрожают другим странам ударами и даже ядерным оружием.

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