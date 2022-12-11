Россия наращивает производство самых мощных средств поражения – Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Москва наращивает темпы производства новых мощных вооружений, поскольку якобы противостоит не только Украине, но и многим западным государствам.
Источник: Медведев в Telegram
Прямая речь Медведева: "Нам гораздо сложнее – наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии. Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест.
Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения".
Детали: Зампред Совбеза РФ заявил, что новые образцы вооружений РФ основаны "на новых принципах", но на каких именно, не уточнил.
Почему это важно: Россия напала на Украину, аргументируя это тем, что якобы Украина и НАТО готовили нападение на РФ.
Москва продолжает вести агрессивную и кровавую войну, каждый день придумывая новый бред об якобы угрозе России со стороны коллективного Запада.
Приспешники Путина и сам российский диктатор, несмотря на большие потери в живой силе, вооружении и технике, не оставляют намерения захватить Украину и постоянно угрожают другим странам ударами и даже ядерным оружием.
Предыстория:
- Ранее президент России Владимир Путин заявил, что допускает включение концепции превентивного ядерного удара в российскую военную доктрину.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал.