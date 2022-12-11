Умер журналист и экс-спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский

Бывший пресс-секретарь "Правого сектора", журналист и экс-главред журнала "Країна" Артем Скоропадский умер в реанимации в возрасте 41 года.

Источник: жена Скоропадского Елена Солодовникова и глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик в Facebook

Прямая речь Солодовниковой: "Артем Скоропадский, ты умер вчера утром в реанимации. После долгой тяжелой желудочной болезни".

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Детали: Жена рассказала, что Скоропадский до последнего помогал раненым, организовывал автобусы с едой на фронт и тому подобное.

Она также добавила, что прощание состоится "в ближайшее время по православному обряду", место сообщит позже.

Для справки: Скропадский родился в Москве, работал корреспондентом в Коммерсант-Украина. Он эмигрировал в Украину и был пресс-секретарем "Правого сектора". В 2021 году Скоропадский получил гражданство Украины. Ему был 41 год.