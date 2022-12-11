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Росія забрала з Чорного моря всі кораблі з "Калібрами"

Ірина БалачукНеділя, 11 грудня 2022, 12:50
Інфографіка ВМС ЗСУ

Станом на ранок 11 грудня Росія не вивела у Чорне море жодного корабля-носія крилатих ракет "Калібр".

Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook

Дослівно ВМС ЗСУ: "Станом на 11 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;

в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі".

Деталі: Повідомляється, що 9 російських кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 76 ракет, перебувають у Середземному морі.

Передісторія: 

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Теми: Чорне моревійнаРосія
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