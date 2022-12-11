Росія забрала з Чорного моря всі кораблі з "Калібрами"
Неділя, 11 грудня 2022, 11:50
Станом на ранок 11 грудня Росія не вивела у Чорне море жодного корабля-носія крилатих ракет "Калібр".
Джерело: Військово-морські сили ЗСУ у Facebook
Дослівно ВМС ЗСУ: "Станом на 11 грудня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 8 ворожих кораблів;
Реклама:
в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі".
Деталі: Повідомляється, що 9 російських кораблів, серед яких 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 76 ракет, перебувають у Середземному морі.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 6 грудня у Чорному морі чергували два російські кораблі з "Калібрами".
- Раніше П+президент Володимир Зеленський заявив, що Україна укріплює весь периметр кордону, а в акваторії Чорного моря працює над тим, щоб російські крилаті ракети "Калібр" могли бути хіба що на дні.