Россия забрала из Черного моря все корабли с "Калибрами"

По состоянию на утро 11 декабря Россия не вывела в Черное море ни одного корабля-носителя крылатых ракет "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС ВСУ: "По состоянию на 11 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей;

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

Детали: Сообщается, что 9 российских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 76 ракет, находятся в Средиземном море.

Предыстория:

6 декабря в Черном море дежурили два российских корабля с "Калибрами".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина укрепляет весь периметр границы, а в акватории Черного моря работает над тем, чтобы российские крылатые ракеты "Калибр" могли быть разве что на дне.