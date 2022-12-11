Россия забрала из Черного моря все корабли с "Калибрами"

По состоянию на утро 11 декабря Россия не вывела в Черное море ни одного корабля-носителя крылатых ракет "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС ВСУ: "По состоянию на 11 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей;

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в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

Детали: Сообщается, что 9 российских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 76 ракет, находятся в Средиземном море.

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