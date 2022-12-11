Россия забрала из Черного моря все корабли с "Калибрами"
Воскресенье, 11 декабря 2022, 11:50
По состоянию на утро 11 декабря Россия не вывела в Черное море ни одного корабля-носителя крылатых ракет "Калибр".
Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook
Дословно ВМС ВСУ: "По состоянию на 11 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей;
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в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".
Детали: Сообщается, что 9 российских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 76 ракет, находятся в Средиземном море.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 6 декабря в Черном море дежурили два российских корабля с "Калибрами".
- Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина укрепляет весь периметр границы, а в акватории Черного моря работает над тем, чтобы российские крылатые ракеты "Калибр" могли быть разве что на дне.