Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия забрала из Черного моря все корабли с "Калибрами"

Ирина БалачукВоскресенье, 11 декабря 2022, 11:50
Россия забрала из Черного моря все корабли с Калибрами
Инфографика ВМС ВСУ

По состоянию на утро 11 декабря Россия не вывела в Черное море ни одного корабля-носителя крылатых ракет "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС ВСУ: "По состоянию на 11 декабря в Черном море на боевом дежурстве находятся 8 вражеских кораблей;

Реклама:

в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля".

Детали: Сообщается, что 9 российских кораблей, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр" общим залпом 76 ракет, находятся в Средиземном море.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Черное моревойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Черное море
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Минобороны РФ заявило о якобы сбитом беспилотнике над Сереным морем
Украина и Россия ведут бои за "вышки Бойко" в Черном море - британская разведка
Последние новости
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
23:22
Оккупанты за день 30 раз обстреляли Сумщину, есть раненая
22:43
ОбновленоРоссия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
Все новости...
Реклама: