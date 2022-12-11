Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія і Захід дійшли до стадії конфронтації, і так доведеться жити далі – Пєсков

Ірина БалачукНеділя, 11 грудня 2022, 14:21
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах.

Джерело: російські прокремлівські видання РИА Новости і ТАСС з посиланням на заяву Пєскова в програмі "Москва. Кремль. Путін"

Пряма мова прессекретаря Путіна: "Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації".

Деталі: Пєсков додав, що країни Заходу "не люблять і особливо не збираються любити Росію", але їй це нібито і не потрібно.

Він також знову повторив нову маячню, яку поширює РФ та її сателіт Білорусь, що нібито невиконання Мінських угод іншими їхніми учасниками стало предтечею російського нападу на Україну.

Передісторія: 

  • Раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішою – результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз. Вона наголосила, що Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна. 
  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко емоційно відреагував на цю заяву Меркель. 
  • А президент Росії Володимир Путін заявив, що його розчарувала заява ексканцлерки Німеччини, і що, можливо, війну треба було починати раніше.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: РосіяЗахід
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Мелітополі підірвали базу аналітиків ФСБ: росіяни передислоковуються – мер

НАЗК перевіряє інформацію щодо поїздок на дорогих авто заступником голови ОП Тимошенком

Словаччина планує передати Україні МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом

В енергосистемі зберігається дефіцит потужності, негода ускладнює ремонтні роботи – Укренерго

"Бавовна" у Сватовому: окупанти палили в гуртожитку – Гайдай

фотоСБУ затримала колаборанта, який збував награбоване окупантами майно

Усі новини...
У штабі "вагнерівців" у Кадіївці пролунав вибух – Гайдай
Росія забрала з Чорного моря всі кораблі з "Калібрами"
Війна з Росією може тривати десятиліттями через Крим – WP
У Скадовську лунають постріли – ЗМІ
Останні новини
16:27
Перехід на 2% податку створив купу схем з легалізації незаконно здобутих коштів – депутат
16:26
У Норвегії знайшли затонулий корабель, який пролежав на дні сотні років
16:20
Зеленський: Коли Путін помре – війна закінчиться
16:08
Рятувальники просять не рибалити на деокупованих територіях
16:02
відео, фотоУ Татарстані масштабна пожежа у промзоні: палають 10 тис. кв. м
15:59
Вони перетворили роботу з ПДВ для бізнесу на гру в рулетку - нардеп про роботу Податкової
15:52
фото Космічний телескоп Hubble сфотографував "димову завісу" із зірок
15:40
Херсон під масованим обстрілом росіян: ОВА повідомляє про 2 загиблих і 5 постраждалих
15:36
Україна сама вирішить, коли настане час для переговорів - посол Німеччини
15:24
ЄС має достатньо газу на зиму, але може зіткнутися з дефіцитом у 2023 році – МЕА
Усі новини...