Росія і Захід дійшли до стадії конфронтації, і так доведеться жити далі – Пєсков

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах.

Джерело: російські прокремлівські видання РИА Новости і ТАСС з посиланням на заяву Пєскова в програмі "Москва. Кремль. Путін"

Пряма мова прессекретаря Путіна: "Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації".

Деталі: Пєсков додав, що країни Заходу "не люблять і особливо не збираються любити Росію", але їй це нібито і не потрібно.

Він також знову повторив нову маячню, яку поширює РФ та її сателіт Білорусь, що нібито невиконання Мінських угод іншими їхніми учасниками стало предтечею російського нападу на Україну.

Передісторія:

Раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішою – результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз. Вона наголосила, що Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко емоційно відреагував на цю заяву Меркель.

А президент Росії Володимир Путін заявив, що його розчарувала заява ексканцлерки Німеччини, і що, можливо, війну треба було починати раніше.