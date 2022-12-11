Росія і Захід дійшли до стадії конфронтації, і так доведеться жити далі – Пєсков
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що відносини Росії і Заходу дійшли до стадії конфронтації, і далі жити доведеться в цих умовах.
Джерело: російські прокремлівські видання РИА Новости і ТАСС з посиланням на заяву Пєскова в програмі "Москва. Кремль. Путін"
Пряма мова прессекретаря Путіна: "Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації".
Деталі: Пєсков додав, що країни Заходу "не люблять і особливо не збираються любити Росію", але їй це нібито і не потрібно.
Він також знову повторив нову маячню, яку поширює РФ та її сателіт Білорусь, що нібито невиконання Мінських угод іншими їхніми учасниками стало предтечею російського нападу на Україну.
Передісторія:
- Раніше ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що підписані у 2014 році Мінські угоди дали Україні "дорогоцінний час", щоб стати сильнішою – результати цього, за її словами, можна спостерігати зараз. Вона наголосила, що Україна 2014-2015 років – це не сьогоднішня Україна.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко емоційно відреагував на цю заяву Меркель.
- А президент Росії Володимир Путін заявив, що його розчарувала заява ексканцлерки Німеччини, і що, можливо, війну треба було починати раніше.