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Россия и Запад дошли до стадии конфронтации, и так придется жить дальше – Песков

Ирина БалачукВоскресенье, 11 декабря 2022, 13:21
Россия и Запад дошли до стадии конфронтации, и так придется жить дальше – Песков
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Запада дошли до стадии конфронтации, и дальше жить придется в этих условиях.

Источник: российские прокремлевские издания РИА Новости и ТАСС со ссылкой на заявление Пескова в программе "Москва. Кремль. Путин"

Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации".

Детали: Песков добавил, что страны Запада "не любят и особо не собираются любить Россию", но ей это якобы и не нужно.

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Он также снова повторил новый бред, который распространяет РФ и ее сателлит Беларусь, что якобы невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей российского нападения на Украину.

Предыстория: 

  • Ранее экс-канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее – результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас. Она подчеркнула, что Украина 2014-2015 годов – это не сегодняшняя Украина.
  • Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на заявление Меркель.
  • А президент России Владимир Путин заявил, что его разочаровало заявление экс-канцлера Германии, и что, возможно, войну надо было начинать раньше.

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Темы: РосcияЗапад
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