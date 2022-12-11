Россия и Запад дошли до стадии конфронтации, и так придется жить дальше – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Запада дошли до стадии конфронтации, и дальше жить придется в этих условиях.

Источник: российские прокремлевские издания РИА Новости и ТАСС со ссылкой на заявление Пескова в программе "Москва. Кремль. Путин"



Прямая речь пресс-секретаря Путина: "Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации".

Детали: Песков добавил, что страны Запада "не любят и особо не собираются любить Россию", но ей это якобы и не нужно.

Реклама:

Он также снова повторил новый бред, который распространяет РФ и ее сателлит Беларусь, что якобы невыполнение Минских соглашений другими их участниками стало предтечей российского нападения на Украину.

Предыстория:

Ранее экс-канцлер Германии Ангелы Меркель заявила, что подписанные в 2014 году Минские соглашения дали Украине "драгоценное время", чтобы стать сильнее – результаты этого, по ее словам, можно наблюдать сейчас. Она подчеркнула, что Украина 2014-2015 годов – это не сегодняшняя Украина.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко эмоционально отреагировал на заявление Меркель.

А президент России Владимир Путин заявил, что его разочаровало заявление экс-канцлера Германии, и что, возможно, войну надо было начинать раньше.