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Зеленський поговорить із Байденом у неділю

Катерина ТищенкоНеділя, 11 грудня 2022, 22:15

Президент Володимир Зеленський повідомив про заплановану на вечір неділі розмову з президентом США Джо Байденом.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні ж пізніше запланована розмова з президентом Сполучених Штатів Байденом".

Деталі: Президент пообіцяв повідомити деталі й результати по завершенні розмови.

Зеленський також розповів, що його розмова з президентом Франції Емманюелем Макроном у неділю тривала понад годину і була "дуже змістовною".

"Оборона, енергетика, економіка, дипломатія... Координуємо кроки, готуємося до реалізації нашої формули миру – пан президент Макрон її підтримує, і це для нас дуже важливо", - сказав він.

Разом з тим, свою розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, яка також пройшла у неділю, Зеленський назвав "дуже конкретною". За його словами, йшлося "про те, що важливо не лише для України й Туреччини, а що має справді глобальне значення".

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Теми: ЗеленськийБайден
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