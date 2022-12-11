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Зеленский поговорит с Байденом в воскресенье

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 декабря 2022, 21:15
Зеленский поговорит с Байденом в воскресенье

Президент Владимир Зеленский сообщил о запланированном на вечер воскресенья разговоре с президентом США Джо Байденом.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня же позже запланирован разговор с президентом Соединенных Штатов Байденом".

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Детали: Президент пообещал сообщить детали и результаты по завершении разговора.

Зеленский также рассказал, что его разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в воскресенье длился более часа и был "очень содержательным".

"Оборона, энергетика, экономика, дипломатия... Координируем шаги, готовимся к реализации нашей формулы мира - господин президент Макрон ее поддерживает, и это для нас очень важно", - сказал он.

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Вместе с тем, свой разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который также прошел в воскресенье, Зеленский назвал "очень конкретным". По его словам, речь шла "о том, что важно не только для Украины и Турции, а что имеет действительно глобальное значение".

Темы: ЗеленскийБайден
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