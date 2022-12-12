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Через відсутність світла зросла кількість пожеж: люди більше користуються пальниками

Роман ПетренкоПонеділок, 12 грудня 2022, 10:36
Через відсутність світла зросла кількість пожеж: люди більше користуються пальниками
фото з сайту poof

В Україні останнім часом зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, повідомляє ДСНС.

Джерело: ДСНС

Деталі: Відомство пояснює, що саме на таких пальниках люди готують їжу та гріють воду у період відключення електроенергії.

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Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 – у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало – 6.

Рятувальники нагадали людям правила безпеки при виборі газових пальників:

  1. купувати лише сертифіковану продукцію;
  2. вивчити інструкцію;
  3. пальник розрахований на використання поза приміщенням, якщо всередині — обов’язково має бути вентиляція;
  4. потрібно перевіряти цілісність балончика, щоб не було витоку газу;
  5. оберігати балони він сонячних променів та високих температур.

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  • Президент Володимир Зеленський розповів, що після цього без світла залишилися понад півтора мільйона одеситів.
  • Найгірша ситуація з графіками відключень світла зараз у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.

Теми: ДСНСелектроенергіяобстрілвійна
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