Через відсутність світла зросла кількість пожеж: люди більше користуються пальниками

В Україні останнім часом зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, повідомляє ДСНС.

Джерело: ДСНС

Деталі: Відомство пояснює, що саме на таких пальниках люди готують їжу та гріють воду у період відключення електроенергії.

Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 – у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало – 6.

Рятувальники нагадали людям правила безпеки при виборі газових пальників:

купувати лише сертифіковану продукцію; вивчити інструкцію; пальник розрахований на використання поза приміщенням, якщо всередині — обов’язково має бути вентиляція; потрібно перевіряти цілісність балончика, щоб не було витоку газу; оберігати балони він сонячних променів та високих температур.

Нагадаємо:

Росія цілеспрямовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України.

Зокрема, в наслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.

суттєвих руйнувань Президент Володимир Зеленський розповів, що після цього без світла залишилися понад півтора мільйона одеситів.

Найгірша ситуація з графіками відключень світла зараз у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.