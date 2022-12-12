Через відсутність світла зросла кількість пожеж: люди більше користуються пальниками

В Україні останнім часом зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, повідомляє ДСНС.

Джерело: ДСНС

Деталі: Відомство пояснює, що саме на таких пальниках люди готують їжу та гріють воду у період відключення електроенергії.

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Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 – у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало – 6.

Рятувальники нагадали людям правила безпеки при виборі газових пальників:

купувати лише сертифіковану продукцію; вивчити інструкцію; пальник розрахований на використання поза приміщенням, якщо всередині — обов’язково має бути вентиляція; потрібно перевіряти цілісність балончика, щоб не було витоку газу; оберігати балони він сонячних променів та високих температур.

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