Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Через відсутність світла зросла кількість пожеж: люди більше користуються пальниками

Роман ПетренкоПонеділок, 12 грудня 2022, 11:36
фото з сайту poof

В Україні останнім часом зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, повідомляє ДСНС.

Джерело: ДСНС

Деталі: Відомство пояснює, що саме на таких пальниках люди готують їжу та гріють воду у період відключення електроенергії.

Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 – у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало – 6.

Рятувальники нагадали людям правила безпеки при виборі газових пальників:

  1. купувати лише сертифіковану продукцію;
  2. вивчити інструкцію;
  3. пальник розрахований на використання поза приміщенням, якщо всередині — обов’язково має бути вентиляція;
  4. потрібно перевіряти цілісність балончика, щоб не було витоку газу;
  5. оберігати балони він сонячних променів та високих температур.

Нагадаємо:

  • Росія цілеспрямовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України.
  • Зокрема, внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.
  • Президент Володимир Зеленський розповів, що після цього без світла залишилися понад півтора мільйона одеситів.
  • Найгірша ситуація з графіками відключень світла зараз у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ДСНСелектроенергіяобстрілвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Мери закликали депутатів не голосувати за скандальну реформу містобудування

В Києві арештували заступника голови Федерації профспілок: підозра в розтраті 138 млн

Група країн ЄС офіційно обурилася словами Макрона щодо "гарантій безпеки" для РФ – ЗМІ

Німеччина озвучила, яку військову техніку надасть Україні

Росія змушена використовувати снаряди понад 40-річної давнини на свій ризик – Пентагон

G7: Ми притягнемо Путіна до відповідальності

Усі новини...
ДСНС
Росіяни обстріляли авто рятувальників, які доставляли гумдопомогу в Бахмут
"Без паніки!": на Сумщині тестуватимуть новий вид оповіщень
Кінологи ДСНС показали, як тренують собак-пошуковців на Сумщині
Останні новини
13:11
Менше десятка: Прикордонники розповіли, скільки росіян із візами в’їхали в Україну
13:09
Нові послуги у "Дії": як змінити місце реєстрації або скасувати статус ВПО
13:07
У "Дію" додали дві нові послуги для ВПО
13:04
МЗС: заперечення Ірану щодо постачання зброї Росії не дивують, будуть наслідки за підтримку війни
12:58
фотоСБУ затримала одесита, який мав "тісні зв’язки" з ПВК "Вагнер"
12:48
Кремль відкинув пропозицію Зеленського почати виводити війська РФ з України
12:35
На початку війни з РФ могла бути диверсія, яка заблокувала роботу всіх ракет "Нептун"
12:20
Китай заборонив експорт чипів Loongson, які можуть використовуватись в ВПК, в Росію
12:15
відео Російські військові можуть здатися в полон дронові – Генштаб
12:15
інфографікаУкраїнці визначилися, якою має бути перемога над Росією
Усі новини...