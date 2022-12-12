Через відсутність світла зросла кількість пожеж: люди більше користуються пальниками
Понеділок, 12 грудня 2022, 11:36
В Україні останнім часом зросла кількість пожеж через неправильне користування газовими пальниками, повідомляє ДСНС.
Джерело: ДСНС
Деталі: Відомство пояснює, що саме на таких пальниках люди готують їжу та гріють воду у період відключення електроенергії.
Лише минулої доби в Україні сталося 142 пожежі, з них 91 – у житловому секторі. Загинуло 10 людей, постраждало – 6.
Рятувальники нагадали людям правила безпеки при виборі газових пальників:
- купувати лише сертифіковану продукцію;
- вивчити інструкцію;
- пальник розрахований на використання поза приміщенням, якщо всередині — обов’язково має бути вентиляція;
- потрібно перевіряти цілісність балончика, щоб не було витоку газу;
- оберігати балони він сонячних променів та високих температур.
Нагадаємо:
- Росія цілеспрямовано обстрілює енергетичну інфраструктуру України.
- Зокрема, внаслідок атаки ворожих дронів-камікадзе в ніч на суботу на Одещині завдано суттєвих руйнувань об’єктам енергетичної інфраструктури, без електропостачання лишилися тисячі споживачів.
- Президент Володимир Зеленський розповів, що після цього без світла залишилися понад півтора мільйона одеситів.
- Найгірша ситуація з графіками відключень світла зараз у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в Києві.
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