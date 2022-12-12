Из-за отсутствия света возросло количество пожаров: люди больше пользуются горелками
Понедельник, 12 декабря 2022, 10:36
В Украине в последнее время возросло количество пожаров из-за неправильного пользования газовыми горелками, сообщает ГСЧС.
Источник: ГСЧС
Детали: Ведомство объясняет, что именно на таких горелках люди готовят пищу и греют воду в период отключения электроэнергии.
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Только за прошедшие сутки в Украине произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. Погибло 10 человек, пострадало - 6.
Спасатели напомнили людям правила безопасности при выборе газовых горелок:
- покупать только сертифицированную продукцию;
- изучить инструкцию;
- горелка рассчитана на использование вне помещения, если внутри - обязательно должна быть вентиляция;
- нужно проверять целостность баллончика, чтобы не было утечки газа;
- оберегать баллоны он солнечных лучей и высоких температур.
Напомним:
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