Из-за отсутствия света возросло количество пожаров: люди больше пользуются горелками

В Украине в последнее время возросло количество пожаров из-за неправильного пользования газовыми горелками, сообщает ГСЧС.

Источник: ГСЧС

Детали: Ведомство объясняет, что именно на таких горелках люди готовят пищу и греют воду в период отключения электроэнергии.

Только за прошедшие сутки в Украине произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. Погибло 10 человек, пострадало - 6.

Спасатели напомнили людям правила безопасности при выборе газовых горелок:

покупать только сертифицированную продукцию; изучить инструкцию; горелка рассчитана на использование вне помещения, если внутри - обязательно должна быть вентиляция; нужно проверять целостность баллончика, чтобы не было утечки газа; оберегать баллоны он солнечных лучей и высоких температур.

Напомним:

Россия целенаправленно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины.

В частности, в результате атаки вражеских дронов-камикадзе в ночь на субботу в Одесской области нанесены существенные разрушения объектам энергетической инфраструктуры, без электроснабжения остались тысячи потребителей.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что после этого без света остались более полутора миллионов одесситов.

Худшая ситуация с графиками отключений света сейчас во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.