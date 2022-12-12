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Из-за отсутствия света возросло количество пожаров: люди больше пользуются горелками

Роман ПетренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 10:36
Из-за отсутствия света возросло количество пожаров: люди больше пользуются горелками
ФОТО С САЙТА poof

В Украине в последнее время возросло количество пожаров из-за неправильного пользования газовыми горелками, сообщает ГСЧС.

Источник: ГСЧС

Детали: Ведомство объясняет, что именно на таких горелках люди готовят пищу и греют воду в период отключения электроэнергии.

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Только за прошедшие сутки в Украине произошло 142 пожара, из них 91 - в жилом секторе. Погибло 10 человек, пострадало - 6.

Спасатели напомнили людям правила безопасности при выборе газовых горелок:

  1. покупать только сертифицированную продукцию;
  2. изучить инструкцию;
  3. горелка рассчитана на использование вне помещения, если внутри - обязательно должна быть вентиляция;
  4. нужно проверять целостность баллончика, чтобы не было утечки газа;
  5. оберегать баллоны он солнечных лучей и высоких температур.

Напомним:

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  • Президент Владимир Зеленский рассказал, что после этого без света остались более полутора миллионов одесситов.
  • Худшая ситуация с графиками отключений света сейчас во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской, Хмельницкой областях и в Киеве.

Темы: ГСЧСэлектроэнергияобстрелвойна
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