Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міноборони РФ збирає баяни для відправки мобілізованим: хочуть укріпити бойовий дух

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 грудня 2022, 10:52
Міноборони РФ збирає баяни для відправки мобілізованим: хочуть укріпити бойовий дух
скриншот

Російське міністерство оборони оголосило збір музичних інструментів для відправки мобілізованим на війну в Україну, вважають, що це підтримає бойовий дух окупантів.

Джерело: радіо "Свобода"

Деталі: Муніципальна влада у Петербурзі каже, що зібрані баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки відправлятимуть на фронт "з метою підтримки бойового духу, згуртування, натхнення на подвиги, морально-психологічного розвантаження".

Реклама:

Мешканцям пропонують приносити музичні інструменти до військово-медичного музею Міноборони РФ, військово-історичного музею артилерії, інженерних військ і військ зв'язку або центрального військово-морського музею. Інструменти приймаються на безоплатній основі.

Що було раніше: За минулу добу Збройні сили знищили 620 окупантів, кількість вбитих загарбників з початку агресії склала 94 760 військових.

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
війна
Від початку доби на фронті було 30 зіткнень – зведення Генштабу
Президент Чехії: Перемогу Росії не можна допустити, підтримка України критично важлива
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
Останні новини
02:49
оновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
Усі новини...
Реклама: