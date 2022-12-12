Міноборони РФ збирає баяни для відправки мобілізованим: хочуть укріпити бойовий дух

Російське міністерство оборони оголосило збір музичних інструментів для відправки мобілізованим на війну в Україну, вважають, що це підтримає бойовий дух окупантів.

Джерело: радіо "Свобода"

Деталі: Муніципальна влада у Петербурзі каже, що зібрані баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки відправлятимуть на фронт "з метою підтримки бойового духу, згуртування, натхнення на подвиги, морально-психологічного розвантаження".

Мешканцям пропонують приносити музичні інструменти до військово-медичного музею Міноборони РФ, військово-історичного музею артилерії, інженерних військ і військ зв'язку або центрального військово-морського музею. Інструменти приймаються на безоплатній основі.

Що було раніше: За минулу добу Збройні сили знищили 620 окупантів, кількість вбитих загарбників з початку агресії склала 94 760 військових.