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Міноборони РФ збирає баяни для відправки мобілізованим: хочуть укріпити бойовий дух

Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 грудня 2022, 11:52
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Російське міністерство оборони оголосило збір музичних інструментів для відправки мобілізованим на війну в Україну, вважають, що це підтримає бойовий дух окупантів.

Джерело: радіо "Свобода"

Деталі: Муніципальна влада у Петербурзі каже, що зібрані баяни, акордеони, губні гармоніки, гітари, балалайки відправлятимуть на фронт "з метою підтримки бойового духу, згуртування, натхнення на подвиги, морально-психологічного розвантаження".

Мешканцям пропонують приносити музичні інструменти до військово-медичного музею Міноборони РФ, військово-історичного музею артилерії, інженерних військ і військ зв'язку або центрального військово-морського музею. Інструменти приймаються на безоплатній основі.

Що було раніше: За минулу добу Збройні сили знищили 620 окупантів, кількість вбитих загарбників з початку агресії склала 94 760 військових.

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Теми: війнаРосія
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