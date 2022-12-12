Минобороны РФ собирает баяны для отправки мобилизованным: хотят укрепить боевой дух

Российское министерство обороны объявило сбор музыкальных инструментов для отправки мобилизованным на войну в Украину, считают, что это поддержит боевой дух оккупантов.

Источник: радио "Свобода"

Детали: Муниципальная власть в Петербурге говорит, что собранные баяны, аккордеоны, губные гармоники, гитары, балалайки будут отправлять на фронт "с целью поддержания боевого духа, сплочения, вдохновения на подвиги, морально-психологической разгрузки".

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Жителям предлагают приносить музыкальные инструменты в военно-медицинский музей Минобороны РФ, военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи или центральный военно-морской музей. Инструменты принимаются на безвозмездной основе.

Что предшествовало: За минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили 620 оккупантов, количество убитых захватчиков с начала агрессии составило 94 760 военных.