Щоб війна була коротшою, нам потрібна потужніша допомога – Зеленський

Президент Володимир Зеленський нагадав партнерам, що тривалість війни залежатиме від об’ємів допомоги Україні.

Джерело: Зеленський у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом, записаному в жовтні у столичному метро

Пряма мова Зеленського: "Я не можу сказати, коли закінчиться війна...

Ми воюємо за весь світ.

Найголовніше, щоб Сполучені штати Америки, суспільство не збилися зі шляху підтримки України, а знали, за що ми воюємо...

США лідер у підтримці України. Без їхньої підтримки нам буде складно, прям дуже складно.

Питання, коли закінчиться війна, залежить від підтримки. Щоб вона (війна – ред.) була коротшою, потужніша допомога потрібна".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли Путін помре.

Зеленський також вважає, що Путін не застосує ядерну зброю, оскільки боїться смерті.



