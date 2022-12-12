Щоб війна була коротшою, нам потрібна потужніша допомога – Зеленський
Президент Володимир Зеленський нагадав партнерам, що тривалість війни залежатиме від об’ємів допомоги Україні.
Джерело: Зеленський у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом, записаному в жовтні у столичному метро
Пряма мова Зеленського: "Я не можу сказати, коли закінчиться війна...
Ми воюємо за весь світ.
Найголовніше, щоб Сполучені штати Америки, суспільство не збилися зі шляху підтримки України, а знали, за що ми воюємо...
США лідер у підтримці України. Без їхньої підтримки нам буде складно, прям дуже складно.
Питання, коли закінчиться війна, залежить від підтримки. Щоб вона (війна – ред.) була коротшою, потужніша допомога потрібна".
Нагадаємо: Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли Путін помре.
Зеленський також вважає, що Путін не застосує ядерну зброю, оскільки боїться смерті.