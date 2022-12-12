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Щоб війна була коротшою, нам потрібна потужніша допомога – Зеленський

Роман ПетренкоПонеділок, 12 грудня 2022, 18:28
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Володимир Зеленський нагадав партнерам, що тривалість війни залежатиме від об’ємів допомоги Україні.

Джерело: Зеленський у спецвипуску Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" з Девідом Леттерманом, записаному в жовтні у столичному метро

Пряма мова Зеленського: "Я не можу сказати, коли закінчиться війна...

Ми воюємо за весь світ.

Найголовніше, щоб Сполучені штати Америки, суспільство не збилися зі шляху підтримки України, а знали, за що ми воюємо...

США лідер у підтримці України. Без їхньої підтримки нам буде складно, прям дуже складно.

Питання, коли закінчиться війна, залежить від підтримки. Щоб вона (війна – ред.) була коротшою, потужніша допомога потрібна".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Зеленський впевнений, що війна в Україні закінчиться, коли Путін помре.

Зеленський також вважає, що Путін не застосує ядерну зброю, оскільки боїться смерті.

Теми: ЗеленськийвійнаСША
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