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Чтобы война была короче, нам нужна более мощная помощь - Зеленский

Роман ПетренкоПонедельник, 12 декабря 2022, 18:28
фото оп

Президент Владимир Зеленский напомнил партнерам, что продолжительность войны будет зависеть от объемов помощи Украине.

Источник: Зеленский в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом, записанном в октябре в столичном метро

Прямая речь Зеленского: "Я не могу сказать, когда закончится война...

Мы воюем за весь мир.

Самое главное, чтобы Соединенные штаты Америки, общество не сбились с пути поддержки Украины, а знали, за что мы воюем...

США лидер в поддержке Украины. Без их поддержки нам будет сложно, прям очень сложно.

Вопрос, когда закончится война, зависит от поддержки. Чтобы она (война - ред.) была короче, более мощная помощь нужна".

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Напомним: Зеленский уверен, что война в Украине закончится, когда Путин умрет.

Зеленский также считает, что Путин не применит ядерное оружие, поскольку боится смерти.

Темы: ЗеленскийвойнаСША
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