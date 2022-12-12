Чтобы война была короче, нам нужна более мощная помощь - Зеленский
Президент Владимир Зеленский напомнил партнерам, что продолжительность войны будет зависеть от объемов помощи Украине.
Источник: Зеленский в спецвыпуске Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" с Дэвидом Леттерманом, записанном в октябре в столичном метро
Прямая речь Зеленского: "Я не могу сказать, когда закончится война...
Мы воюем за весь мир.
Самое главное, чтобы Соединенные штаты Америки, общество не сбились с пути поддержки Украины, а знали, за что мы воюем...
США лидер в поддержке Украины. Без их поддержки нам будет сложно, прям очень сложно.
Вопрос, когда закончится война, зависит от поддержки. Чтобы она (война - ред.) была короче, более мощная помощь нужна".
Напомним: Зеленский уверен, что война в Украине закончится, когда Путин умрет.
Зеленский также считает, что Путин не применит ядерное оружие, поскольку боится смерти.