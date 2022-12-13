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Тwitter заблокував Трампа "під тиском" – Маск

"Українська правда"Вівторок, 13 грудня 2022, 00:46
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Мільярдер і новий власник соцмережі Тwitter заявив, що експрезидент Штатів Дональд Трамп не порушував правил спільноти і був заблокований "через тиск", і що у соцмережі видалять "всі застарілі сині галочки".

Джерело: Bari Weiss у Тwitter, Маск у Тwitter

Деталі: Маск заявив, що акаунт Трампа у Твіттері 2021 року було заблоковано через тиск.

"Під тиском сотень співробітників-активістів Твіттер заблокував Трампа, чинного президента США, хоча вони самі визнають, що він не порушував правил", - написав Маск на своїй сторінці у Твіттері.

Маск також повідомив, що за кілька місяців із Твіттера буде видалено всі сині галочки, що позначають підтверджений акаунт.

"Через кілька місяців ми видалимо всі застарілі сині галочки. Спосіб, яким вони були видані, був корумпованим і безглуздим", - написав він.

Нагадаємо: Маск після опитування розблокував аккаунт експрезидента Штатів Дональда Трампа у Twitter.

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До цього Трамп заявив, що він радий за Twitter, який, за його словами, після купівлі Ілоном Маском опинився в "розсудливих руках".

Теми: соцмережіМаскТрамп
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