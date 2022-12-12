Тwitter заблокировал Трампа "под давлением" – Маск

Миллиардер и новый владелец соцсети Тwitter заявил, что экс-президент Штатов Дональд Трамп не нарушал правил сообщества и был заблокирован "из-за давления", и что в соцсети удалят "все устаревшие синие галочки".

Источник: Bari Weiss в Тwitter, Маск в Тwitter

Детали: Маск заявил, что аккаунт Трампа в Твиттере в 2021 году был заблокирован из-за давления.

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"Под давлением сотен сотрудников-активистов Твиттер заблокировал Трампа, действующего президента США, хотя они сами признают, что он не нарушал правил", - написал Маск на своей странице в Твиттере.

Маск также сообщил, что через несколько месяцев из Твиттера будут удалены все синие галочки, обозначающие подтвержденный аккаунт.

"Через несколько месяцев мы удалим все устаревшие синие галочки. Способ, которым они были выданы, был коррумпированным и бессмысленным", - написал он.

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Напомним: Маск после опроса разблокировал аккаунт экс-президента Штатов Дональда Трампа в Twitter.

Перед этим Трамп заявил, что он рад за Twitter, который, по его словам, после покупки Илоном Маском оказался в "здравомыслящих руках".